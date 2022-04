Dans le Finistère, les finances publiques vous accompagnent pour déclarer vos revenus

Dans le Finistère, la campagne de déclaration sur les revenus 2021 est ouverte depuis le 7 avril et se termine le 31 mai. Pendant cette période, les services des finances publiques du département s'organisent pour accueillir au mieux les contribuables et répondre à leurs questions.

La campagne de déclaration sur les revenus 2021 est ouverte. Depuis le 7 avril, les contribuables du Finistère doivent remplir leur déclaration en ligne ou avec un dossier papier. Dans le département, on compte 541 000 foyers fiscaux mais seul 1 sur 2 est imposable. Mais ce n'est pas toujours aussi simple. Le service a d'ailleurs connu quelques déboires à son ouverture : "Le service est complètement rétabli", assure Benoît Brocart, directeur départemental des finances publiques du Finistère. Malgré la mise en place du prélèvement à la source et l'instauration de la déclaration automatique pour 133 000 foyers fiscaux dans le département, il faut toujours vérifier et valider les montants préremplis.

44 accueils en commune

Pour faciliter les démarches, les services des finances publiques du Finistère organisent un accueil spécifique des contribuables. Les dix sites permanents accueillent le public sans rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et sur rendez-vous, les après-midi de 13h à 16h (sauf le mercredi). Pour augmenter les capacités, 44 accueils en commune ont été ouverts. "L'accueil de proximité est destiné à informer et expliquer mais aussi à accompagner dans l'opération de remplissage de la déclaration", détaille Benoît Brocart. Dans le centre de Quimper par exemple, un ordinateur est à disposition du public. Il permet de se connecter à son espace personnel et de réaliser ses démarches en ligne.

44 accueils en commune ont été ouverts pour la période de déclaration d'impôt sur le revenu en 2022 - Direction départementale des Finances publiques du Finistère

Une aide à l'échelle nationale est également disponible. Tout d'abord à travers la messagerie sécurisée disponible sur l'espace personnel de chaque contribuable sur internet mais également grâce à un numéro d'appel national : 0809 401 401. Mais attention aux fraudes alerte Gwenaëlle Bouvet, directrice adjointe des finances publiques du Finistère. "Beaucoup de faux mails et de faux appels téléphoniques se font passer pour nous et tentent d'arnaquer les gens. Nous appelons à la plus grande vigilance".