Dans le Finistère, Océane Normand veut changer l'image de la chasse

Elle est tombée dedans toute petite, en accompagnant son père dans les champs autour de Plouvien, au nord de Brest. Océane Normand a attendu ses vingt ans pour passer son permis de chasse, en 2018. Depuis, cette travailleuse sociale qui se dit "bonne vivante" ne rate aucune occasion de sortir le fusil. De septembre à février, elle passe tout son temps libre -deux ou trois fois par semaine- à traquer faisans, bécasses et perdrix. Parfois aussi chevreuils et sangliers. Sans pression : "C'est la cerise sur le gâteau quand on peut prélever quelque chose, mais le but c'est surtout de prendre du plaisir", assure-t-elle avant d'attaquer sa saison ce dimanche.

Passionnée, Océane ne trouve que des vertus dans cette activité : "C'est un moment de partage en famille, de découverte de la nature. On est un peu seul au monde quand on est à la chasse. Et puis, voir du gibier, connaître ses habitudes, c'est tout ça qui me plait".

"Redorer une image pas toujours positive"

La Finistérienne sait qu'elle n'est guère représentative des chasseurs, mais ne se sent pas pour autant en décalage avec un milieu réputé très masculin : "Je trouve que les mentalités évoluent beaucoup, les femmes sont bien intégrées dans le monde de la chasse. Au contraire, on nous valorise de plus en plus. Et puis on est là pour redorer l'image de la chasse qui n'est pas toujours positive".

Un rôle d'ambassadrice qu'elle endosse volontiers sur les réseaux sociaux . "J'aime bien montrer qu'il y a aussi des femmes qui peuvent être féminines dans la vraie vie et qui mettent le cuissard et les bottes" pour aller chasser. Lassée des clichés, sur l'alcool notamment, Océane Normand n'élude pas la question sur les accidents : "Ils sont très médiatisés. Après, un blessé ou un mort c'est toujours trop, bien sûr. Le but ce serait d'être à zéro mais il y a beaucoup plus de règles de sécurité qu'avant, et 80% d'accidents en moins qu'il y a 20 ans, c'est énorme. On va souvent retenir le négatif mais il y a beaucoup de positif".

A l'aise dans la communication, le potentiel de la jeune femme a déjà été repéré par son association de chasse dans les Côtes d'Armor, qui l'incite à entrer au bureau. Océane Normand écarte cette idée pour l'instant. Les réunions, ce serait du temps en moins pour chasser.

