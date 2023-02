Les habitants de Congénies n'ont plus de médecin depuis près de deux mois

Une commune de plus touchée par le phénomène des déserts médicaux. Les habitants du village de Congénies sont désormais orphelins de leur médecin, le Dr Marc Peytavin. À 67 ans, il a décidé de prendre sa retraite fin décembre, même s'il continue d'exercer au Samu de Nîmes et à l'Ehpad d'Aigues-Vives. Personne ne l'a remplacé et cela fait désormais près de deux mois que le cabinet est vide. Ce lundi matin, dans le 6/9 de France Bleu Gard Lozère, il continue de s'émouvoir de cette situation.

"J'avais deux remplaçants potentiels"

Marc Peytavin se dit partagé par ses sentiments, entre tristesse et amertume. "On aime transmettre un cabinet et je n'ai pas pu le faire. Être médecin dans un village, ça tisse des liens. Alors je suis déçu", regrette-t-il. Il avait pourtant averti depuis des années de son futur départ à la retraite. "C'est la faute à plein de choses mais je n'ai pas réussi à séduire. J'avais deux remplaçants potentiels, mais il n'y avait pas les moyens structurels et financiers pour trouver des locaux", remarque-t-il tout en pointant des "démarches administratives toujours plus lourdes".

Autre raison, selon le Dr Peytavin, le numerus clausus créé dans les années 1980. "À l'époque, on était 50 millions alors que l'on est 68 millions d'habitants en France. C'est comme donner un paquet de bonbons à manger à des enfants et vous multipliez leur nombre par cinq", ironise-t-il.

"J'ai retrouvé un médecin... mais à Vergèze"

À Congénies, il ne faut pas marcher bien longtemps pour trouver un ancien patient du Dr Peytavin. Philippe a dû chercher un nouveau généraliste à une dizaine de kilomètres de chez eux : "J'ai retrouvé un médecin, mais à Vergèze, et ça a été très difficile." Un changement qui irrite les habitants de la commune, comme Fred qui doit désormais "se rendre à Nîmes et payer le parking là-bas. C'est trop éloigné de chez nous."

Les patients du Dr Peytavin pourront récupérer leur dossier médical dans les semaines à venir auprès de lui, une fois que le néo-retraité aura fixé une date.