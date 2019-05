Dans le Gard, un maire lance une motion pour "l'arrêt de la répression du mouvement des Gilets jaunes"

Nîmes, France

"L'État français a décidé d'utiliser systématiquement et de façon massive des armes mutilantes contre les manifestants du mouvement des Gilets jaunes, écrit Didier Bonneaud, maire de la commune de Saint-Etienne-des-Sorts, dans une lettre adressée aux élus de la République. Il dénonce notamment l'utilisation par les forces de l'ordre du lanceur de balles de défense (LBD), "dans des conditions contraires au Code de la sécurité intérieure".

Egalement président des maires ruraux du Gard, Didier Bonneaud appelle les élus à signer une motion, afin de convaincre l'État de mettre un terme à ce "face à face dangereux et inutile". Dans le même temps, Didier Bonneaud aimerait persuader les Gilets jaunes d'abandonner les traditionnelles manifestations du samedi, pour entamer un dialogue dans leurs communes respectives. "Il est temps de faire une trêve et de réfléchir ensemble, élus et citoyens, à l'avenir."