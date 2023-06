Dans le Gâtinais, une chaîne humaine de 200 personnes pour s'opposer à un projet d'éoliennes géantes

Ils étaient environ 200 pour former une chaîne humaine représentant une éolienne au milieu des champs, au lieu-dit La Merville, à Pers-en-Gâtinais dans le Loiret. Pour la plupart, des habitants des communes aux alentours : Chevannes, La Selle-sur-le-Bied ou encore Griselles.

Une initiative originale portée par trois associations locales : Persée 45, Aire 45 et Vents Libres, qui s'opposent à l'implantation d'éoliennes géantes de 200 mètres de haut. Ainsi, les 200 participants se sont disposés sur 200 mètres en croix, sur la route et entre les champs, pour représenter une éolienne avec son pied et ses trois pales. Une manière de symboliser le gigantisme de ce projet : des éoliennes aussi hautes que la Tour Montparnasse à Paris.

Les 200 participants disposés en croix pour symboliser l'éolienne avec son pied et ses trois pales. © Radio France - Phéline Leloir-Duault

Parmi les habitants mobilisés contre ce projet, beaucoup de familles étaient présentes. Parmi eux, Matthieu, qui habite Chevannes : il est venu avec son épouse et ses enfants. "On est tous concernés, elles vont être installées à côté de notre maison", explique-t-il. "Il y aura des nuisances, notre maison va perdre de la valeur. Et puis on vient aussi pour sensibiliser nos enfants, c'est aussi pour eux qu'on se bat." Elodie, de son côté, est propriétaire d'un haras à Pers-en-Gâtinais : elle s'inquiète des nuisances sonores qui pourraient affecter ses chevaux : "Ça pourrait les perturber, on ne sait pas très bien quel effet ça aura si près d'eux. Et puis j'ai des propriétaires de chevaux qui aiment monter dans le coin, donc ça va aussi affecter leurs balades."

Si certains, comme Annick, habitante de la Selle-sur-le-Bied, expliquent avoir "peur des éoliennes" : "Je trouve les éoliennes monstrueuses, ça détruit les paysages. Je n'envisage pas ma vie à côté de monstres pareils dans la nature. Je pense qu'il y a d'autres manières de produire de l'énergie !" D'autres, comme Eric, restent plus mesurés : "On ne bataille pas contre les énergies renouvelables, on est absolument conscient de la nécessité d'accompagner une nouvelle forme d'énergie, mais pas n'importe comment ! Ces éoliennes ne sont pas une solution, il y en a d'autres comme le photovoltaïque."

Des élus locaux mobilisés

Les maires de toutes les communes concernées par ce projet étaient présents, pour signifier leur mécontentement. Ils dénoncent notamment le fait de ne pas être écoutés par la préfecture et de ne pas avoir leur mot à dire dans la construction de ces éoliennes. Ils étaient soutenus par le député RN de la 4e circonscription du Loiret Thomas Ménagé.