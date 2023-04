Dans le Giennois, la petite commune de Saint-Gondon s'équipe d'une chaudière biomasse

De plus en plus de particuliers optent pour le chauffage au bois, plus économique et plus écologique. Mais, les communes sont aussi en train de s'y mettre y compris les petites comme Saint-Gondon, 1.100 habitants, près de Gien. Depuis novembre dernier, elle chauffe le bâtiment de mairie ainsi que les écoles maternelle et primaire grâce à sa chaudière au bois, soit 900 mètres carrés de surface. "On avait une vieille chaudière au fioul qu'il fallait remplacer . Dès 2019, on s'est penché sur la question et on a déjà lancé la piste d'un système au bois" explique le maire, Didier Boulogne.

Un projet largement subventionné

Inauguration ce lundi de la chaudière biomasse de Saint-Gondon © Radio France - Patricia Pourrez

Un cabinet spécialisé fait alors une première estimation à la commune autour de 110.000 euros l'installation. Mais, le covid est passé par là, le coût du matériel a augmenté et finalement, à la commande en 2021, la facture est montée à 219.000 euros (Hors Taxe). "Là, on s'est vraiment décidé à aller chercher tous les financements possibles et c'était aussi très compliqué notamment avec le FEDER, le Fonds Européen de Développement Régional" détaille le maire. Au final, sur 219.000 euros, 50% sont subventionnés par l'Europe, le reste par les services de l'Etat et diverses institutions. Il reste 20% à la charge de la commune soit un peu plus de 43.000 euros.

"On a prévu un retour sur investissement en moins de 5 ans"

La réserve en plaquettes de bois © Radio France - Patricia Pourrez

Pour accueillir cette chaudière biomasse, un nouveau local a été construit juste derrière la mairie, à côté de l'école maternelle. Il est partagé en deux parties : une réserve pour les plaquettes de bois séché et une autre pour toute la tuyauterie. " On peut stocker jusqu'à 8 à 9 tonnes de plaquettes sachant que l'on consomme entre 200 à 300 kg par jour. On a donc entre 20 et 30 jours d'autonomie" détaille Philippe Lanriot, le 2ème adjoint au maire.

Le maie de Saint-Gondon et son 2ème adjoint dans le local technique de la chaudière © Radio France - Patricia Pourrez

Un compteur a été installé début janvier pour mesurer la consommation en kwatt/heure. "C'est avec cela qu'on va mesurer les économies qu'on va faire mais il n'y a pas de doute, on fera des économies. On a prévu un retour sur investissement en moins de 5 ans" renchérit le 2ème adjoint. Par la suite, la commune pourra envisager de chauffer d'autres bâtiments. " On peut imaginer relier la cantine qui est en face, de l'autre côté de la départementale. Mais, ça nécessitera de gros travaux et là, il faut déjà qu'on absorbe ce qu'on a dépensé" précise le maire.

Du bois qui vient de Coullons

Pour l'approvisionnement en bois, la commune de Saint-Gondon a choisi de se fournir chez Tecsathermique, une scierie installée à Coullons, à une dizaine de kilomètres. "On est content de fournir des voisins" explique le dirigeant, Jean-Baptiste Saget, " nous, on propose du bois nettoyé et séché. Il est un peu plus cher mais au final, les chaudières sont moins encrassées." Cette entreprise locale a d'ailleurs de plus en plus de demandes de particuliers et de collectivités locales.