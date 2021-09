Dans le Grand Est, il y a eu plus de décès que de naissances en 2020, du jamais vu depuis 50 ans

C'est du jamais vu dans le Grand Est depuis 50 ans : en 2020, il y a eu plus de décès que de naissances dans la région indique une étude de l'Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) qui parait ce mardi 14 septembre. Le Haut-Rhin et le Bas-Rhin en revanche, s'en sortent mieux que certains de leurs voisins.

La situation en Alsace

Le Haut-Rhin fait partie des départements qui ont le moins perdu d'habitants en 2020 : - 0,2 %. Or, c'est aussi dans le Haut-Rhin que la surmortalité liée à la crise du coronavirus a été la plus forte : + 23 % par rapport à 2019, contre + 9 % en France sur la même période.

Le Bas-Rhin de son côté est l'exception dans le Grand Est, seul département où la population augmente de 0,4 %, ce qui représente 4.100 habitants en plus. Une situation qui s'explique selon Sophie Villaume, cheffe de projet à l'Insee et autrice de l'étude par "l'attractivité de l'Eurométropole de Strasbourg notamment". Des étudiants mais aussi des cadres s'y installent, ce qui rajeunit la population et place le Bas-Rhin en tête des départements où il y a eu le plus de naissances : 11.800 bébés en 2020.

Dans le Grand Est

Pour expliquer la situation du Grand Est en 2020, l'Insee pointe d'abord la très forte surmortalité liée à la crise du Covid-19 : 60.700 décès en 2020, en augmentation de 14 % par rapport à 2019.

Mais l'institut insiste : cette crise n'a fait que renforcer une tendance. Car si le solde naturel de la région (naissances - décès) est déficitaire pour la première fois depuis 50 ans, la courbe du nombre d'habitants dans le Grand Est est globalement à la baisse depuis plusieurs années : moins de naissances, une population vieillissante et moins d'installations que de départs dans la région.

Situation démographie en 2020 dans le Grand Est

Les départements eux, ne sont pas tous touchés de façon égale : c'est dans la Meuse et en Haute-Marne que le déficit est le plus grand. Les deux département perdent chacun plus d'un pourcent d'habitants (1,3 % et 1,2 %). Suivent les Ardennes (0,9 %) et les Vosges (0,8 %).