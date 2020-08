Dans le Jura la fréquentation touristique à explosé au mois de juillet

L'Eventail, une des sept Cascades du Hérisson, dans le Jura fait parti des sites les plus appréciés des touristes.

Les Cascades du Hérisson, l'Abbaye de Baume-les-Messieurs ou encore les vins d'Arbois séduisent de plus en plus les vacanciers. Au mois de juillet, le département du Jura à connu une fréquentation touristique historique.

C'est une grande satisfaction pour les acteurs du tourisme. C'est aussi une belle surprise, selon le vice-président de l'association des Maires du Jura : "La pandémie nous avait inquiétées, on était resté longtemps en zone rouge, on craignait pour la suite", raconte Jean-Louis Maitre.

Un tourisme local

En raison de la crise sanitaire, ce sont surtout des touristes Français qui viennent passer leurs vacances dans le Jura. "Beaucoup de Lyonnais, d'Alsaciens ou encore de Parisiens", raconte Gérôme Fassenet, président du comité départemental du tourisme dans le Jura.

Si ces vacanciers ont choisi le Jura pour passer leurs vacances, c'est pour profiter des nombreux atouts du département selon le vice-président de l'association des Maires du Jura : "Ils cherchent des destinations nature et calme. Il y a aussi la partie gastronomique et viticole, ils ont tout ça dans le Jura.", affirme Jean-Louis Maitre.

Hébergement, restaurants et site naturels bondés

Sur le mois de juillet, les hébergements connaissent un taux d'occupation de 98 %, dans les gîtes et chambre d'hôtes. "On est complet jusqu’à la mi-août", se réjouit la directrice de l'Office du Tourisme Pays des Lacs et Petites Montagnes, Corinne Cottier.

Du côté des restaurants, même chose. À Sampans, près de Dole, les deux restaurants de Romuald Fassenet tournent à plein régime. "J'ai rarement eu ça depuis qu'on est installé et ça fait 18 ans. Sur le mois de juillet, c'est 15 % d'augmentation de mon chiffre d'affaire", confie-t-il. La dynamique devrait se poursuivre au mois d'août.