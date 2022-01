Trouver des autotests en grande surface ? Mission (quasi) impossible dans le Loiret

Les grandes surfaces du Loiret peuvent vendre des autotests au public mais les stocks ne suivent pas. Ce mardi, nous avons contacté une dizaine de supermarchés et la réponse est la même : impossible d'en trouver. Les pharmacies possèdent des stocks mais les prix sont plus élevés.

Ce mardi 11 janvier 2022 dans le Loiret, trouver des autotests en grande surface est une véritable épreuve. Les protocoles sanitaires successifs à l'école ont considérablement augmenté les ventes d'autotests.

Ce manque de stock se confirme dans le département du Loiret. En contactant les supermarchés orléanais, la réponse est unanime : "non désolé, nous n'en n'avons plus." Que ce soit Leclerc, Auchan, Carrefour, Intermarché, dans l'agglomération orléanaise, à chaque fois, la réponse est la même : les stocks sont vides.

Et c'est pareil lorsque l'on sort de la métropole orléanaise. Et aucune idée sur les dates de réapprovisionnement malgré des commandes effectuées. "C'est partout pareil malheureusement, personne n'en trouve et on ne sait pas quand on va être réapprovisionné." Les supermarchés sont autorisés à vendre des autotests jusqu'à la fin du mois de janvier (à titre exceptionnel).

Des stocks en pharmacie, mais des tarifs plus élevés

Alors l'unique solution pour s'en procurer reste de se rendre en pharmacie. À Orléans, il y a du stock mais les prix sont souvent beaucoup plus chers que dans les supermarchés et ils varient beaucoup. Pour cinq autotests : 10,90 € à la pharmacie d'Orléans Croix-Morin, 18,00 € à celle du Châtelet. La pharmacie des Tourelles vient d'en recevoir 600 en début de semaine. La vente des autotests reste réglementée, son prix ne peut pas dépasser 5,20 € (prix pratiqué dans certaines pharmacies, comme Les longues Allées à Saint-Jean-de-Braye).