Dans le Loiret, deux mairies du gâtinais n'ont plus ni téléphone ni internet

Christophe Moineau est le premier adjoint au maire de Saint-Maurice-sur-Fessard, à l'ouest de Montargis. C'est lui qui en ce moment reçoit sur son portable tous les appels passés vers la mairie de sa commune de 1200 habitants. "On n'a trouvé que cette solution, un transfert d'appel pour que les gens aient quand même quelqu'un au bout du fil" explique l'élu. Mais pour lui ça n'est pas satisfaisant : "quand ils m'appellent je n'ai pas forcément les dossiers sous les yeux, pas les informations. Là il y a une dame qui voulait inscrire son enfant à l'école, j'ai dû lui demander de rappeler plus tard".

A Saint-Maurice-sur-Fessard, il n'y a plus ni téléphone ni internet depuis le 20 juin dernier. La cause, l'élu ne la connaît pas vraiment, Orange le fournisseur évoque un câble endommagé, sectionné, et les interventions sont souvent reportées. "On en est au 8ème rendez-vous reporté. Quand on décroche le téléphone il n'y a toujours aucune tonalité" raconte Christophe Moineau. L'opérateur explique à France Bleu Orléans que le problème est bien traité à Saint-Maurice, mais qu'il fait face à un problème d'approvisionnement en câble, les livraisons sont à flux tendus, dit Orange. "On a trouvé une solution pour internet, avec notre prestataire informatique, mais pour le téléphone, c'est vraiment un problème" s'inquiète Christophe Moineau.

A Conflans-sur-Loing la secrétaire de mairie va déménager

A une vingtaine de kilomètres de là, de l'autre côté de Montargis, la mairie de Conflans-sur-Loing est exactement dans la même situation. Depuis juste un peu moins longtemps. "La panne date du 24 juillet" explique la maire Christel Oliveira, "on a déjà eu trois reports, pour les réparations. C'est sûr qu'il va falloir qu'Orange nous trouve une solution pour la rentrée". Ce sera le cas, assure Orange, qui assure qu'une intervention a eu lieu en fin de semaine et qu'un retour à la normale est envisagé dans quelques jours. L'opérateur évoque à Conflans-sur-Loing deux vols de câbles successifs.

En attendant, la maire a affiché sur la porte de sa mairie les numéros de portable des élus à joindre en cas de besoin. Mais la connexion internet n'a pas pu être rétablie. "On a essayé avec des clefs 4G que nous a donnés Orange" raconte Christel Oliveira, "mais comme on n'a déjà pas beaucoup de réseau, ça ne marchait pas". La solution, elle l'a trouvée grâce à la solidarité de ses collègues maires : "j'ai appelé le président de l'agglomération montargoise, Jean-Paul Billault, et il m'a dit "viens dans ma mairie, à Solterre".

Christel Oliveira y enverra sa secrétaire de mairie à son retour de congés, pour qu'elle puisse enfin travailler. "On a besoin d'internet pour tout aujourd'hui, pour garder le contact avec les administrés, mais aussi pour toutes les démarches matérialisées" confie l'élue.