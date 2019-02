Dans le Loiret, les "Amis de l'Humanité" demandent aux mairies de s'abonner au journal

Le quotidien L'Humanité et L'Humanité Hebdo

Plus d'une centaine de personnalités, artistes, élus, militants, dont de nombreux dirigeants de la gauche, de Benoît Hamon à Olivier Besancenot, mais aussi avec le député LREM de Paris Cédric Villani, participent ce vendredi à Montreuil à une grande soirée de solidarité en faveur de L'Humanité, qui n'est plus officiellement le journal du Parti communiste. Depuis février, le journal fondé par Jean Jaurès en 1904 est placé en redressement judiciaire, en raison de graves difficultés financières. Une période d'observation de six mois doit lui permettre de mettre en place un plan de retour à l'équilibre.

Jean-Philippe Roinel, du comité local orléanais des Amis de l'Huma © Radio France - Antoine Denéchère

Et si toutes les communes du Loiret souscrivaient un abonnement ?

Mais l'heure est grave, et dans chaque département, les sociétés des Amis de l'Humanité se mobilisent pour sauver leur journal. Avec des actions concrètes : Jean-Philippe Roinel, du comité local d'Orléans, explique qu'un courrier est adressé ce mois-ci aux 326 communes du Loiret "pour leur demander, quand ils ont un bouquet de presse mis à disposition du public dans leurs bibliothèques ou lieux publics, de proposer l'Humanité, comme cela se fait dans les médiathèques d'Orléans par exemple". La meilleure façon d'aider un journal étant de l'acheter et de le lire, explique Jean-Philippe Roinel qui rappelle qu'une grande souscription est lancée par ailleurs pour recueillir des dons.

Une question de pluralisme

Il s'agit de "faire vivre le pluralisme de la presse", explique Jean-Philippe Roinel : "L'Huma, comme La Croix, est un journal qui veut son indépendance par rapport aux groupes financiers, comme l'avait écrit Jaurès dans son premier éditorial de 1904. Mais pour ça, faire un journal, c'est difficile, nous n'avons pas un grand tirage, autour de 50 000 exemplaires par jour, donc oui, L'Humanité est menacée sur le plan financier. Surtout qu'un plan avait été élaboré pour développer le journal et mettre les finances à nouveau, avec des engagements des banques et du fonds de développement numérique à) nos côtés, mais ça dure depuis trois ans sans que ces engagements ne soient tenus."