Dans le Loiret, les numéros d'urgence sont de nouveau accessibles, mais...

La préfecture du Loiret explique, ce jeudi matin, que "la remise à niveau complète du réseau est en cours depuis 3h00 ce jeudi matin et l’ensemble des numéros abrégés d’urgence sont à nouveau fonctionnels s’agissant du département du Loiret". En effet, la panne affectant les numéros d'urgence (15, 17, 18 et 112) sur l’ensemble du territoire national et notamment dans le Loiret depuis mercredi soir, est résorbée, et ces numéros abrégés fonctionnent de nouveau ce jeudi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mais par mesure de précaution, "les numéros de contournement activés dès la détection des difficultés de l’opérateur sont maintenus et demeureront opérationnels dans le Loiret ce jour et jusqu’à ce que l’incident technique soit totalement clôturé par l’opérateur". Pour rappel, cette méga panne vient du réseau Orange.

Les numéros d'urgence dans le Loiret