Dans le Loiret, les pommes de terre et les oignons ont aussi souffert de la chaleur

C'est en ce moment la période de récolte des pommes de terre et des oignons. Et comme pour les céréales, ces deux produits ont souffert du manque d'eau et des grosses chaleurs. Sur la pomme de terre, les rendements sont parfois divisés par deux.

A quelques mètres seulement des voies de l'autoroute A19, Julien Boyer nous reçoit sur son unique parcelle de pommes de terre. Cet agriculteur, à la tête de l'exploitation familiale, Terres du Gâtinais, à Gondreville, n'a qu'à soulever un peu de terre pour expliquer les conséquences de la sécheresse. "Là, sur un plant de patates, je vais trouver 4 à 5 pommes de terre autour quand habituellement il y en a jusqu'à 10".

Sur la pomme de terre, la qualité est là mais pas la quantité

Cette année, chez lui, le rendement des pommes de terre ne devrait pas dépasser les 35 tonnes à l'hectare contre 60 sur une bonne année. "Depuis leurs plantations, ces pommes de terre ont eu très peu d'eau de pluies, seulement de l'irrigation. Elles n'ont pas tubérisé suffisamment et donc il n'y a pas la quantité espérée." Pour Julien Boyer, la pomme de terre est une production secondaire. Il en fait 350 à 400 tonnes par an pour la vente directe sur le site et aux restaurateurs du coin. " Même si on récolte moins cette année, on ne changera pas les prix. Ici, on vend entre 40 à 60 centimes d'euros le kilo selon la variété".

L'entrée de l'exploitation à Gondreville © Radio France - Patricia Pourrez

Certaines variétés d'oignons ont carrément brûlé au soleil

Un peu plus loin sur l'exploitation, sous d'immenses hangars, une dizaine d'employés s'active au tri et à la mise en sac d'oignons. Terres du Gâtinais produit 10.000 tonnes d'oignons et d'échalottes chaque année, destinées à la commercialisation sur le marché français et aussi à l'étranger. " Là encore, on a bien senti les effets de la sécheresse et de la chaleur notamment sur les bulbilles. Ce sont des primeurs que l'on plante en février pour une récole en juillet et ceux là ont carrément été brûlé par le soleil. On a eu jusqu'à 60% de pertes".

La peau d'un oignon brûlé par le soleil © Radio France - Patricia Pourrez

Julien Boyer espère compenser ces pertes par une forte demande à l'exportation et notamment vers l'Espagne. " Depuis quelques années, les espagnols, qui sont de gros consommateurs d'oignons, réduisent leur production à cause du manque d'eau. C'est un vrai souci sur lequel on va devoir aussi se pencher sur nos exploitations." Toutes les productions de Julien Boyer sont irriguées. Mais, en raison des restrictions prises cet été par la Préfecture, il a dû lui aussi limiter les quantités d'eau prélevées. Il avait même interdiction d'arroser les week-ends.