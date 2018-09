Loiret, France

Les restos du coeur du Loiret ont besoin de bras. A l'approche de la campagne hivernale, les besoins sont de plus en plus importants. Ce sont 8.500 bénéficiaires qui sont inscrits pour cet hiver. Ils sont 600 bénévoles mais ce n'est pas suffisant, "il en faudrait 200 de plus pour la continuité du service," explique Yves Mérillon, responsable départemental du Loiret. Parmi les bénévoles, il y a bien sûr les "petites mains" mais cette année plus particulièrement, l'association cherche des profils avec des compétences bien particulières, "des postes à responsabilités."

Des besoins de bénévoles à des postes stratégiques

Les restos du coeur cherchent des bénévoles sur des postes stratégiques : des chauffeurs poids lourds, des préparateurs de commande, des gestionnaires de stock, des gestionnaires de dons, des informaticiens mais il y a aussi des besoins en secrétariat ou pour des tâches administratives. "Et ce n'est pas le plus facile," rappelle Yves Mérillon. Dans le Loiret, il y a 13 centres de distribution et un entrepôt départemental à Ingré, c'est de là que partent tous les camions.

Qu'ils donnent une demi-journée de leur temps ou bien carrément quatre jours, les bénévoles sont à 80 % des retraités. "Ils ont bien le droit de garder leur petits-enfants," explique Yves Mérillon, "ou d'être fatigué, malade et de prendre un peu de repos. En plus, les tâches répétitives sont usantes, les cartons sont lourds, il faut porter les denrées." D'autant que maintenant les restos distribuent 1 million 400 000 repas par an : 6.500 bénéficiaires l'été dans le Loiret et 8.500 l'hiver.

L'association se diversifie aussi : elle cherche des personnes pour donner des cours de français, aider dans les démarches administratives, à rechercher un emploi, initier à l'informatique, au numérique, des coiffeurs aussi. "Si vous avez quelques heures à nous consacrer," ajoute Yves Mérillon, le responsable départemental, "si vous voulez vous sentir utile, il y a une place pour vous."

Sillonner le territoire ce week-end

Alors les restos vont parcourir tout le territoire du Loiret ce week-end, et participer à 12 forums des associations. Comme à Orléans, Ingré, Olivet, Fleury, Saran ou encore à Montargis. "C'est aussi là que sont recrutés de nombreux bénévoles," selon Yves Mérillon.