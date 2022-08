Dans le Loiret, MSL Circuits mise sur l'électronique pour réindustrialiser la France

À Meung-sur-Loire, le fabricant de composants électroniques All Circuit vient d'inaugurer un nouvel espace de travail de 6.000 mètres carrés. L'entreprise implantée dans le Loiret est le leader français et se porte bien alors que la voiture électrique semble être l'avenir.

En 2035, la voiture à moteur thermique devrait être remplacée par la voiture électrique. C'est en tout cas le souhait et les directives européennes. Le Parlement européen veut interdire la vente de voitures thermiques neuves à partir de 2035.

À Meung-sur-Loire, l'entreprise MSL Circuits (groupe All Circuits) est justement spécialisée dans ce domaine. Elle fabrique des composants électroniques pour les voitures. Son objectif, c'est de réindustrialiser la France et de refaire de l'électronique en France. Car seulement 2% de composants électroniques sont conçus en Europe alors qu'elle en consomme 30%.

MSL Circuits est de plus en plus concurrente

L'entreprise vient d'agrandir ses locaux avec un nouvel espace de 6.000 mètres carrés pour ajouter trois nouvelles lignes de production aux dix déjà existantes. L'inauguration s'est faite en présence du Ministre de l'Agriculture Marc Fesneau.

L'entreprise est redevenue compétitive explique Bruno Racault, le président d'All Circuits. "On a des machines qui posaient 15.000 composants par heure il y a dix ans et qui aujourd'hui peuvent faire 150.000. On a vécu une révolution technologique qui fait que le coût de main-d'œuvre direct est souvent à moins de 5%. Et quand on n'a que 5% de coût de main-d'œuvre, on peut être compétitif envers les Chinois quand on regarde la qualité. Et nos produits ne font pas trois fois le tour de la Terre avant d'arriver chez le client."

Bruno Racault, le président d'All Circuits : "Le coût de l'électrique dans une voiture c'est environ 35% aujourd'hui sur le coût total d'une voiture. Dans quatre ou cinq ans ce sera 50%. Donc on achètera plus une voiture, on achètera un ordinateur à roulettes."

Le site de Meung-sur-Loire recrute une cinquantaine de personnes sur des postes d'ingénieurs, techniciens, opérateurs.