Dans le Loiret, quelques gilets jaunes toujours mobilisés sur des ronds-points

La Ferté-Saint-Aubin, France

C'était l'Acte 17 des gilets jaunes, ce samedi. Le mouvement dure désormais depuis bientôt quatre mois. À Orléans, une soixantaine de personnes environ ont défilé dans les rues à l'occasion de la traditionnelle manifestation hebdomadaire. Des actions étaient par ailleurs organisées dans de nombreuses villes françaises.

Mais d'autres choisissent de plutôt se mobiliser sur des ronds-points. C'est le cas régulièrement à Cercottes, Bray-en-Val ou encore à la Ferté-Saint-Aubin, où ils étaient une dizaine ce samedi matin. Positionnés sur le carrefour giratoire de la RD2020, à l'entrée de la commune.

"Je suis là toutes les semaines. Parfois je vais à Blois, à Paris ou à Orléans."

Et si les semaines passent, l’enthousiasme de certains, comme Mickaël, reste intact : "On continue, et puis on lâchera rien. Jusqu'au bout !" Ce routier reconnait tout de même qu'ils sont de moins en moins nombreux. Pour autant ça ne le démotive pas, il vient pour défendre son pouvoir d'achat : "Même moi, en gagnant entre 1 500 et 2 000 euros par mois je suis dans le rouge. Je suis là toutes les semaines. Parfois je vais à Blois, à Paris ou à Orléans."

À la Ferté-Saint-Aubin, cela fait bien longtemps qu'il n'y a plus de barrages routiers. Les gilets jaunes distribuent parfois quelques tracts pour annoncer les manifestations de la région. Mais globalement, ils passent la plupart du temps à attendre, et à discuter entre eux. De temps en temps, un automobiliste klaxonne en guise de soutien.

"Il y a des gens qui ne comprennent pas, nous insultent, font des doigts d'honneur."

D'autres en revanche sont devenus carrément hostiles au mouvement. Une cigarette aux lèvres, Mickaël raconte : "Il y a des gens qui ne comprennent pas, nous insultent, font des gestes obscènes, des doigts d'honneur. C'est débile parce que l'on se mobilise pour eux. Si on arrive à avoir ce qu'on veut, ils seront contents d'en profiter."

Le week-end sur les ronds-points, la semaine en ligne

Désormais dans le Loiret, les gilets jaunes ne sortent plus que le week-end, mais la mobilisation se poursuit en ligne durant la semaine. Un trentenaire détaille : "H-24, on parle entre nous. On est tous au courant de ce qu'il se passe dans la région, toutes les actions, tout ça, on sait tout."

Ne leur parlez pas du grand débat, lancé par Emmanuel Macron pour tenter de calmer leur grogne, ils ne sont pas du tout convaincus. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la démission d'Emmanuel Macron.