Dans le Loiret, une hausse des prix qui tombe mal à la piscine du Poutyl à Olivet

C’est une mauvaise nouvelle pour les usagers de la piscine du Poutyl à Olivet, en pleine vague de chaleur. Les tarifs ont augmenté depuis lundi 1er août, une hausse d’un peu plus de 15%. Si ce loisir-là continue de faire plaisir aux petits et aux grands, c’est une nouvelle hausse en pleine inflation

De 4€70 à l’unité à 5€40, cela représente 70 centimes de plus pour un habitant d'Olivet, c'est même 90 centimes pour ceux qui ne résident pas dans la commune. c’est une hausse conséquente que regrettent certains usagers : «Olivet, je viens de temps en temps parce qu’on a, heureusement, des prix un peu plus avantageux que dans d’autres agglomérations, mais sinon on ne peut pas trop se le permettre. Là les vacances, pour nous, ça se limite à côté de la maison» indique une mère de famille qui se rend à la piscine.

Cette inflation on la voit partout mais pas sur la fiche de paie

Un constat partagé par Rudy, son petit garçon dans les bras. Lui s’apprête à payer plus cher mais reconnaît que c’est une dépense de plus : «Effectivement, on est obligé de se limiter surtout quand on a des enfants et forcément ça commence à chiffrer. C’est généralisé on va dire, aujourd’hui on le voit sur l’alimentation, on le voit sur le carburant. Malheureusement, on ne le voit pas beaucoup sur la fiche de paie»

Une hausse prévue de longue date selon le directeur

Clément Matelot est le directeur de la piscine du Poutyl. Depuis deux semaines il demande à ses équipes de prévenir les usagers pour ne pas les prendre au dépourvu, mais il affirme que cette hausse n’est pas liée au prix de l’énergie. Elle était en fait prévue de longue date dans le cadre d’un contrat défini avec la mairie d'Olivet.

Les nouveaux tarifs de la piscine du Poutyl à Olivet © Radio France - Antoine Vandendrische

Les deux piscines d'Olivet sont confiées à un gestionnaire privé dans le cadre d'une délégation de service public et la hausse des tarifs est indexée sur le coût de la vie. «La date est arrêtée à l’avance» explique Clément Matelot. «Hasard du calendrier, elle tombe en même temps que l’explosion des prix des énergies, mais ce n’est pas l’objet de cette hausse des tarifs chez nous. On a la chance, ou pas, d’être dans un climat où tout augmente donc en général les gens sont plutôt compréhensifs».

Une des piscines les plus fréquentées dans la métropole d'Orléans

Une explication qui va dans le sens d’Isabelle, qui vient au Poutyl de temps en temps, et qui n’est pas découragée par cette augmentation «5€, ça n’est pas grand-chose aujourd’hui».

La piscine découverte du Poutyl fait partie de celles qui attirent le plus de visiteurs dans la métropole d'Orléans durant la période estivale. Clément Matelot se montre confiant, pour lui les nouveaux tarifs n'auront pas de conséquences sur la fréquentation car le cadre reste attractif.