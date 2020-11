Dans le Lot, les deux maires qui voulaient rendre facultatif le masque à l'école retirent leurs arrêtés

Les maires de Cahus et Laval-de-Cère ont retiré leurs arrêtés.

Ce sont deux petites communes de 200 et 300 habitants, au nord de Biars (Lot) : à Cahus et Laval-de-Cère, les maires avaient décidé que les enfants n'étaient pas obligés de porter le masque dans leur école commune, contrairement à la consigne nationale. Ils avaient considéré que le virus ne circulait que très peu entre enfants, qu'il y avait largement assez d'espace dans les classes pour respecter la distanciation physique et qu'il fallait accueillir tout le monde, même les enfants "présentant une contrindication au masque". L'arrêté devait être valable du 4 novembre au 31 décembre.

Le préfet du Lot avait alors saisi le 6 novembre dernier, le tribunal administratif de Toulouse pour demander la suspension de ces arrêtés et leur annulation. Finalement, les deux élus ont décidé d’abroger leurs arrêtés, avant même l'examen par la justice administrative. Les requêtes introduites au tribunal administratif de Toulouse ont été annulées.