Dans le nord de l'Yonne, plusieurs villages comptent bien s'équiper en vidéosurveillance cette année

A Saint-Agnan, commune de 977 habitants, en limite de Seine et Marne, le maire Pierre Marrec a fini par se résoudre à faire installer la vidéosurveillance. "Les ateliers municipaux ont été visités à de nombreuses reprises. l'année dernière c'était un camion quasiment neuf qui a été visé. Un autre véhicule a été saccagé. Donc c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros de préjudice. "

A Saint-Agnan, un budget de 4 caméras pour 30 000 euros

Il y avait pourtant déjà une caméra braquée sur ces ateliers. C'était un leurre et cela n'a pas suffi. Un carrefour routier, les abords de la mairie et la salle des fêtes seront aussi surveillés. A Saint-Agnan, le budget pour 4 caméras est estimé à 30.000 euros, avec enregistrement et visionnage en direct.

Le reportage de Renaud Candelier Copier

Tags, bris de vitre à l'école maternelle: à Jouy avec les caméras, il n'y a plus de dégradations

Il y a 6 mois, le village de Jouy s'est également équipé de 5 caméras pour des incivilités explique le maire Jacky Dorange. "De plus en plus de tags, notamment au niveau de l'espace jeux et de l'école maternelle. Avec même un bris de vitre dans cette école." Depuis 6 mois aucune dégradation. Le maire est satisfait . "Je crois que c'est simplement le fait des panneaux d’information qui disent, attention bâtiments sous vidéosurveillance." Une vidéosurveillance soutenue par l’État qui aide financièrement les communes.

Le maire de Saint-Agnan Pierre Marrec montre le poteau où sera installée une caméra. Juste au dessus des ateliers municipaux © Radio France -

36 communes de l'Yonne ont la vidéosurveillance

La commune voisine, Villeblevin prévoit aussi de filmer les entrées du village. Un peu plus loin, Saint-Valérien va entamer une réflexion cette année sur la vidéosurveillance. Actuellement 36 communes de l'Yonne ont choisi la vidéosurveillance, dont 10 villages de moins de 1.000 habitants