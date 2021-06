Depuis ce jeudi, on peut enfin tomber le masque en extérieur, mais sous certaines conditions. Les Préfets du Nord et du Pas-de-Calais décident de le maintenir notamment dans les rues piétonnes le samedi.

Dans le Nord et le Pas-de-Calais, on peut se promener sans masque, mais pas partout

Depuis ce jeudi, on peut enfin se promener le nez au vent, mais il faut encore rester masqués sous certaines conditions que les Préfets du Nord et du Pas-de-Calais viennent de préciser.

Le port du masque reste obligatoire aux abords des marchés et braderies et dans les rues piétonnes le samedi.

Il reste également impératif le week-end devant les centres commerciaux, ou encore dans un rayon de 50 mètres autour des établissements scolaires aux heures d'entrées et de sorties et des lieux de cultes, au moment des offices.

N'oubliez pas non plus de sortir votre masque dans les files d'attente et dans les transports en commun.

Le couvre-feu cessera de s'appliquer à compter du 20 juin, soit avec 10 jours d'avance sur le calendrier initial. Dans les deux départements, les concerts improvisés sur la voie publique seront interdits à l'occasion de la fête de la musique.