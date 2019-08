Dans le Nord-Isère, des puces des champs par dizaines de milliers

Depuis vendredi 2 août, la commune de Chavanoz dans le Nord-Isère est envahie de "puces des champs". Ces insectes s'introduisent partout et peuvent causer des dégâts matériels, même si elles ne sont pas dangereuses pour l'homme, a priori. Un enfer pour les habitants.

"Il y en a partout", s'exclame Coralie. Voilà quatre jours que la jeune femme vit chez ses parents, sur la zone d'activité de Chavanoz, car sa maison est inaccessible : des puces des champs recouvrent sa terrasse, ses fenêtres, sa porte. "Je n'en peux plus", lâche-t-elle.

Déjà plusieurs fois traitée, la maison de Coralie est encore infestée. © Radio France - Marion Gauthier

Les autres maisons du quartier sont fermées à double tour, climatisation à fond. "Les puces sont des insectes de chaleur... Quatre jour que je les étudie", ironise Laurent Briquet. Son usine de tôlerie industrielle est particulièrement touchée. Samedi 3 août, "des paquets" de ces petites bêtes se sont formés sur l'alarme incendie et l'ont déclenchée. Depuis, le gérant craint pour ses machines.

Les puces des champs recouvrent l'usine de tôlerie de Laurent Briquet, qui a autorisé certains de ses salariés à travailler à distance. © Radio France - Marion Gauthier

Principal mis en cause : le champ de colza voisin. "L'agriculteur a laissé le terrain en friche, reprend Laurent Briquet. Dans les tiges, il reste de la sève et on voit bien que les puces s'agglutinent avant d'aller chercher de la nourriture ailleurs".