Dans le Nord, les "cafés-rando" pour se mettre à l'abris

La pluie et le vent du Nord n'auront pas raison des randonneurs, mais après plusieurs kilomètres dans la boue, il est parfois bon de se mettre un peu au sec. Alors pour ça, il y a les cafés-rando. Dans le Nord, il y en a près d'une centaine .

Le réseau a été initié dans les Flandres en 2006 par le département du Nord. L'idée est de proposer aux marcheurs des endroits où ils peuvent sortir leur pique-nique, demander des conseils, ou simplement prendre un café et reprendre des forces.

A Beuvry-la-forêt, l'auberge de La Croix ou Pile, en plein cœur de la forêt de Marchiennes, est labellisée "cafés-rando" depuis 3 ans. "Mais on existe depuis 17 ans, les clients n'ont pas attendu le label pour venir**", précise Franck Bury, le gérant de l'auberge. Pour autant, avec le label, La Croix ou Pile est maintenant répertoriée sur certaines cartes de randonnées. De quoi attiser la curiosité des marcheurs.

Un accueil chaleureux, de bons conseils et du café

Ismaïl est un habitué de La Croix ou Pile. Il y vient régulièrement depuis une dizaine d'années "On fait de la marche à pied ou du vélo dans la forêt. C'est une halte sympathique à l'aller ou au retour".

Pour obtenir le label "cafés-rando", les cafetiers doivent d'ailleurs réserver un accueil chaleureux aux randonneurs. "C'est ce qu'on a toujours fait !" affirme Franck Bury. "Le matin, il y a le petit café du randonneur, le midi, le repas du randonneur, et le soir la bière et la frite du randonneur".

Autre condition pour être labellisé : être situé à moins d'un kilomètre d'un chemin de randonnée. C'est le cas de La Croix ou Pile, où marcheurs, cyclistes et cavaliers se retrouvent souvent. Autre avantage de l'auberge : elle est située juste en face d'une route de Saint-Jacques-de-Compostelle. "Grâce à ça, on a souvent des Néerlandais ou des Belges qui passent par l'auberge", souligne Franck Bury.

Et comme tout bon café-rando, La Croix ou Pile est aussi un lieu d'informations pour les randonneurs. "Un lillois qui arrive en forêt de Marchiennes, ça reste une découverte. On me demande souvent des conseils, pour des randos de 30 minutes, une heure ou deux... On a le plan juste à l'entrée de l'auberge, ils le prennent au photo et c'est parti", explique le gérant.