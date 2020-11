Dans le Nord-Mayenne, à Pontmain, la Toussaint est célébrée sous surveillance

Après l'attentat dans une église de Nice ce 29 octobre, les messes de la Toussaint se sont déroulées ce 1er novembre, notamment en Mayenne, avec la présence de forces de l'ordre. A Pontmain, c'était le cas et les fidèles ont fait le déplacement pour cette Toussaint si singulière.

Les célébrations de la Toussaint se déroulent sous surveillance ce dimanche 1er novembre en Mayenne, après l'attentat qui a fait trois morts, dans une église de Nice jeudi 29 octobre. Dans le nord de notre département, à Pontmain, les gendarmes étaient présents à la basilique Notre-Dame, les fidèles aussi. Ils étaient deux fois moins nombreux que d'habitude en cette période de Toussaint mais ils tenaient absolument à fêter leurs défunts.

Nathalie arrive sous les arcades de la basilique, autour d'elle, plusieurs panneaux avec le triangle rouge du plan vigipirate. La jeune femme est encore sous le choc.

C'est triste. C'est inadmissible. Il n'y a même pas de mot

Pour Lucienne, c'est d'autant plus important de venir à cette messe de la Toussaint. "On vient prier pour ces pauvres gens qui ont été tués là-bas, aussi pour puiser à la messe les forces dont on a besoin pour traverser tous ces temps", explique cette Mayennaise.

Il y avait 150 personnes dans l'édifice ce 1er novembre au lieu des 300 d'habitude à cette période de l'année. © Radio France - Aurore Richard

Des mots qui résonnent avec le prêche du Père Saliba. "Il nous est bien difficile d'avoir le cœur léger et de rendre grâce pour toutes ces vies données, parce que parfois, la violence s'abat d'une manière aveugle sur les catholiques mais nous voulons quand même être dans la joie parce que c'est un grand jour de fête", déclare le prêtre à ses fidèles.

Pendant toute la cérémonie, cinq gendarmes restent postés devant l'entrée.

Pourtant, cela ne suffit pas à rassurer Monique. "Nous ne sommes pas protégés. Beaucoup de parole mais rien dans les faits. Je trouve cela épouvantable pour tous les Français parce que nous sommes abandonnés à des terroristes", estime-t-elle.

C'est une horreur d'aller prier et de savoir qu'on peut se faire tuer

Là, Monique a réussi à surmonter ses craintes. "Je pense que là-haut, on s'occupe de nous" dit-elle.

Cette Toussaint était aussi particulière à cause de la crise sanitaire. Vous avez pu assister aux offices ce week-end, c'est encore le cas ce lundi 2 novembre mais à partir du mardi 3 novembre, ils se dérouleront à huis clos pour respecter le confinement.