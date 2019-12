Dans le nord Mayenne, ce couple se bat pour rompre l'isolement pendant les fêtes

Installés dans le petit village du Ham depuis mars dernier, Hélène et Joseph Banon, retraités, regrettent la perte de liens entre voisins. D'après Joseph pourtant "dans les petits villages comme celui-ci, beaucoup de gens sont isolés."

Les deux retraités ont donc décidé de prendre contact avec leurs voisins par le biais d'un petit mot glissé dans leur boite aux lettres. On peut y lire "Notre porte reste toujours ouverte pour tous ceux qui souhaitent partager un moment de convivialité et de chaleur....N'hésitez pas, n'hésitez plus, nous vous promettons que vous ne nous dérangez pas".

Hélène et Joseph ont glissé un petit mot dans les 63 boites aux lettres du village © Radio France - Audrey Abraham

Sur le petit papier orange, sont également indiqués l'adresse et le numéro de téléphone du couple. Ils espéraient être inondés de messages mais n'ont reçu que trois réponses de riverains touchés par leur initiative. Leur maison était également ouverte à tous ceux qui auraient voulu passer le réveillon de Noël avec eux....sans succès.

Hélène confie sa déception :

C'est quand même curieux... nous sommes des gens normaux. Quand on va vers des gens pour faire le bien avec des idées constructives, productives et qu'on se heurte à une porte hermétique..."

Mais le couple ne perd pas espoir, il lance un appel à toutes les personnes isolées qui voudraient se joindre à eux pour le réveillon du nouvel an : "On offre le gîte et le couvert. On peut accueillir jusqu'à 10 personnes. Et si il y a des problèmes d’alcoolémie les gens peuvent dormir sur place, on ne va quand même pas les laisser prendre la route !"

Si vous souhaitez les contacter, vous pouvez les joindre au 09 54 51 37 85.