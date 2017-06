Dans le nord Mayenne, la piscine de Villaines-la-Juhel bientôt couverte

Le projet de couverture de la piscine intercommunale est lancé. Les travaux démarrent en septembre pour une mise en service dans le courant de l'an prochain.

Cet équipement ne peut, pour l'instant, qu'accueillir le publics l'été. Dans ce coin de la Mayenne, il y avait une forte demande des habitants pour avoir, à leur disposition, une piscine utilisable tout le temps et par tous les temps. Et si l'intercommunalité du Mont des Avaloirs se lance dans un projet aussi lourd financièrement (3 millions d'euros) ce n'est pas pour s'endetter pour le plaisir. Il y a de bonnes raisons que nous explique Daniel Lenoir, le maire de Villaines-la-Juhel : "si un territoire n'est pas capable d'offrir ce type d'activité, ce type de loisir alors le territoire est vu comme peu agréable, peu accueillant. Oui, il y a un coût résiduel pour la collectivité mais c'est un service que l'on doit rendre. C'est une dette qui est un investissement pour l'avenir".

Une vague de construction ou de rénovation de piscines déferle sur la Mayenne

A la ville comme à la campagne, de nombreux élus mayennais veulent, à tout prix, une piscine flambant neuve. Le coût de ces équipements est important : fonctionnement, entretien. Les communes ou les intercommunalités doivent ensuite supporter de lourdes charges.

De la dette utile selon un maire

A Craon, le chantier vient de démarrer. Un lifting complet pour la piscine intercommunale, trop vétuste. Elle sera remplacée par un centre aquatique de 5 bassins enrichi d'un toboggan extérieur de 60 mètres de long, d'un spa, d'un hammam. Ouverture à l'automne 2018. Un projet de plus de 8 millions d'euros. 12 millions d'euros pour un équipement similaire à Mayenne. Plusieurs centaines de milliers d'euros pour la réhabilitation de celle d'Evron. L'an dernier, les élus ont fait un chèque de plus de 5 millions pour l'Azuréo à Meslay-du-Maine. "Souvent des promesses de campagne, alors il faut foncer, difficile de renoncer" explique un maire. Un de ses collègues sait que ce type d'infrastructure est un gouffre financier mais impossible, pour lui, de faire autrement vu l'état désastreux de la piscine de sa commune. "De la dette utile sur plusieurs dizaines d'années" affirme un autre. Utile pour lutter contre la désertification rurale, pour offrir un service de qualité à la population. Et pour les collectivités c'est donc le prix à payer, parfois très lourd, pour attirer, sur leurs territoires de nouveaux habitants.