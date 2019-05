Dans le Nord-Mayenne, le patron d'un supermarché se lance dans le combat contre le gaspillage alimentaire

Ambrières-les-Vallées, France

Un patron de supermarché vertueux dans le Nord-Mayenne.

La lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est une des mesures qu'a annoncée Emmanuel Macron pour protéger la biodiversité. Un combat que partage Johan Laporal, le directeur du supermarché Proxi qui vient de rouvrir ses portes dans le centre d'Ambrières-les-Vallées.

Il a décidé d'inscrire son magasin dans cette démarche via l'application "To Good To Go" qui fonctionne sur le téléphone portable. C'est très facile à utiliser et ça évite à des légumes, des fruits, des produits frais de finir à la poubelle explique-t-il : "nous sommes les premiers acteurs de la chaîne de consommation et nous devons montrer l'exemple. Je suis donc inscrit sur cette application, je publie ensuite des paniers-surprises à des prix réduits, 12 euros le panier. Au lieu de tout jeter à la poubelle, je mets en ligne mes invendus, des fruits, des légumes, de la charcuterie, des produits frais. On offre à ces denrées une deuxième chance en quelque sorte. Dans la grande distribution, on jette beaucoup à la poubelle alors que ces denrées sont encore consommables et c'est dommage. Si on comptabilise chaque poubelle de chaque supermarché, on pourrait nourrir beaucoup de monde. Il faut que tous mes collègues rejoignent ce mouvement dans le Nord-Mayenne".

Selon une étude, le gaspillage alimentaire représente en moyenne pour chaque français 20 kilos d’aliments par an, dont 7 kilos encore emballés et 13 kilos de restes de repas. En Mayenne, cela correspond à 6.000 tonnes de déchets par an ! Ce gaspillage coûte en moyenne 400 euros par an pour une famille.