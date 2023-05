Dans le Nord-Ouest tourangeau, une enquête sur les services publics met en lumière "le sentiment d'abandon"

Trois mois de travaux et un constat : une population qui se sent abandonnée par l'Etat. L'association "Convergences services publics 37" est allée présenter, lors d'une réunion publique jeudi 4 mai à Savigné-sur-Lathan, les résultats de son enquête populaire sur les services publics dans le Nord-Ouest tourangeau , ce vaste territoire rural qui va de Château-la-Vallière à Bourgueil.

Habitants, élus et associations déplorent notamment l'absence d'un lycée. Le plus proche est à Tours, à plus de 40 minutes de route. Hughes Brun, le maire de Savigné-sur-Lathan, fait partie de ceux qui militent activement pour en avoir un. "Dans notre communauté de communes, CCTOVAL, selon les chiffres de l'INSEE, nous avons 2.280 enfants qui ont entre 12 et 17 ans. Je sais bien qu'on entre au lycée qu'à 15 ans, mais je pense qu'il y a quand même largement le nombre d'enfants suffisants. En attenant, les mômes, chez nous, ils font 1h15 aller et 1h15 retour, chaque jour, pour aller en cours ! Ce qui veut dire, si vous multipliez par 144, comme le nombre de jours d'école, puis par trois, comme le nombre d'années au lycée, qu'un lycéen passe 45 jours de sa vie assis dans un bus. C'est un injustice profonde ! Après, comment pouvons-nous parler d'égalité des chances ?"

"Il faut aussi que les collectivités locales prennent leurs responsabilités"

Présent dans la salle, Abel Pirès, le suppléant de la députée du secteur Sabine Thillaye, proche de la majorité présidentielle, dit avoir entendu le message. Mais il estime que tout n'est pas à mettre sur le dos de l'Etat. "Le lycée est l'exemple type du croisement d'un certain nombre de compétences qui fait que tous les chantiers sont ralentis. C'est en théorie une compétence de la région. Elle peut dire : "Moi j'ai l'argent pour faire les murs". Et l'État dira : "Oui, mais moi je n'ai pas les professeurs qui vont avec". Et là, on fait comment ? Aujourd'hui, j'entends qu'il y aurait besoin, peut-être pas d'un lycée d'enseignement général sur le territoire, mais au moins d'un lycée professionnel. Un député peut aider. Il peut pousser la porte du ministre de l'Éducation, lui demander de venir dans le secteur pour se rendre compte des choses. Mais il faut aussi que les collectivités locales prennent leurs responsabilités. Je vous donne un exemple. La loi NOTRe, adoptée en 2015, permet aux petites communes de se regrouper pour n'en former qu'une seule. En Maine-et-Loire, on a vu plein de mariages. Mais dans ce canton du Nord-Ouest tourangeau, il n'y en a eu que deux. C'est regrettable, car je pense que plus on est grand, plus on a de poids pour peser dans les décisions."

Sur cette absence de lycée, l'association "Convergences services publics 37" préconise la création d'un établissement. Mais pas en plein cœur de territoire rural. Plutôt proche de la métropole, comme à Fondettes par exemple, pour créer plus de mixité sociale.

"À la fin de leur cursus universitaire, il faudrait que les jeunes médecins puissent donner deux ou trois ans sur le territoire"

Dans son enquête, il est aussi question de la disparition progressive de la CAF ou de la CPAM. "Il faut relocaliser des antennes dans les campagnes car c'est de là que part le sentiment d'abandon que l'on a ressenti", estime Patrick Hallinger, le président de l'association "Convergences services publics 37".

Quant à l'absence de médecins. Isabelle Mélo, la maire de Channay-sur-Lathan, estime que pour régler les déserts médicaux, l'État ne fait pas assez. "Aujourd'hui, les enseignants qui se voient balancer dans une ville ou dans un village à 100, 200 kilomètres, voire plus, de chez eux. On ne leur pose pas la question, ils n'ont pas le choix. Et en même temps, les médecins, on ne sait pas pourquoi, peuvent choisir. Ils n'ont pas cette obligation de répondre à l'intérêt général pour les autres. C'est dommage car l'accès à la santé, c'est aussi une mission de l'État."

Elle avance une idée. "Il faudrait que les ministres, députés et sénateurs disent que la cohésion d'un pays passe par la santé. À la fin de leur cursus universitaire, il faudrait que les jeunes médecins puissent donner deux ou trois ans sur le territoire. Ça se fait ailleurs en Europe. Et cela nous permettrait, dans les campagnes, de pouvoir avoir les praticiens nécessaires."

Cette enquête populaire sera restituée à toutes les institutions et à l'État au mois de juin.

