Dans le Panier à Marseille, de nouveaux tags et un ras-le-bol des locations Airbnb

L'esprit marseillais est-il en danger à cause de l'explosion des locations de courte durée pour les touristes ? Après une nouvelle salve de tags anti-Airbnb dans le quartier du Panier, la tension est palpable.

ⓘ Publicité

Nadia habite le quartier depuis une quinzaine d'années et elle l'a vu changer : "C'est comme si le Panier avait perdu son âme. Maintenant tout le week-end tout ce qu'on voit c'est des touristes et tout ce qu'on entend c'est les roulettes des valises sur les pavés. Je n'en peux plus de ce bruit !" s'agace-t-elle.

Ils sont plusieurs à constater des soirées jusqu'à pas d'heure en semaine, des poignées de portes cassées, des nez de marche abimées par les bagages ou encore des poubelles laissées au bas des immeubles le matin.

Une flambée des prix dans le Panier

La conséquence la plus grave de cette "invasion des Airbnb" selon les habitués du quartier, c'est le prix des l'immobilier. Il tourne actuellement autour de 4000 euros le mètre carré selon les sites internet de plusieurs agences immobilières. Le site meilleursagents.com indique une augmentation de + de 50% des prix dans ce quartier sur les cinq dernières années.

Hatem l'a constaté. Avec sa voisine Sarah, ils habitent rue des Muettes, tout près de la place des Moulins. Au début, dans leur immeuble, ils n'y avaient que des locataires à l'année. Désormais, dans le pâté de maisons, ils sont quasiment les deux derniers locataires permanents. "Ce sont des Parisiens ou des Luxembourgeois qui achètent ici. On ne les voit jamais et ils mettent en Airbnb. Les locations pour les habitants se font de plus en plus rares et donc forcément plus chères", explique Sarah.

Hatem et Sarah, les deux derniers locataires à l'année de leur immeuble, entourés de locations Airbnb. © Radio France - Juliette Pierron

Alors quelle est la solution ? "Pas forcément une interdiction, selon Nadia, mais une régulation. Si des personnes louent de temps en temps leur appartement, pour se faire un peu d'argent, ça a sons sens, pourquoi pas. Mais là, des personnes qui achètent des appartement en entier pour en faire des locations, non !"