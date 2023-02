Dans le pays bigouden, une association envoie du matériel médical en Ukraine

Dans la nuit du 24 février 2022, l'armée russe envahissait l'Ukraine. Un an plus tard, le conflit s'enlisent, et fait des milliers de victimes. Alors une association bigoudène a vu le jour pour envoyer du matériel aux hôpitaux ukrainiens.

ⓘ Publicité

270 tonnes de matériel médical envoyé à Ivano-Frankivsk

Née dans la foulée du début du conflit, l'association "Solidarité Bigoudène avec l'Ukraine" envoie depuis un an du matériel médical pour des hôpitaux ukrainiens. Des fauteuils roulants, des béquilles, des déambulateurs, des chariots de soin s'entassent dans ce hangar, mis à disposition par la municipalité de Plomeur.

Ces dons sont issus pour la plupart des déménagements des cliniques Saint Michel/Saint Anne et Quimper Sud. "Ça évite que ça parte chez le ferrailleur ou à la décharge", souligne Dominique, l'un des bénévoles de l'association, "ça permet de recycler et de réutiliser de manière intelligente".

Ce matériel est ensuite acheminé par camion dans l'Ouest de l'Ukraine. "On a un interlocuteur direct sur place, un médecin à Ivano-Frankivsk. C'est une zone de repli près de Lviv." C'est là que beaucoup de soldats ukrainiens sont évacués et soignés quand ils sont blessés.

L'association met également un point d'honneur à suivre le transfert des dons jusqu'au bout. "Galyna, la présidente, est en Pologne en ce moment pour faire le point sur la situation", souligne Dominique.

Des lits pour un orphelinat

L'association a également récupéré les meubles d'une ancienne colonie Air France. Ils serviront à équiper un orphelinat de 98 enfants dans la région d'Ivano-Frankivsk. "C'est pareil, personne n'achèterait ici des lits de colonies de vacances. Là, ça sert." "On a déjà envoyé 60 lits et 60 matelas sur place", explique Marie-France, secrétaire de l'association. "Il y a aussi des armoires et des chevets."

L'association envoie également des conserves. "Nous avons une tonnes de sardines fournies par Gonidec, et l'Arzul nous a fournit des gros formats, pour nourrir les soldats", explique Marie-France en montrant des palettes. "Et avant Noël, on a 27.500 boites de sardines, maquereaux, anchois fournies par Chancerel."

Le prochain camion pour l'Ukraine devrait partir au mois de mars. "On attend que les conditions climatiques à la frontière soient favorable", explique Marie-France. La neige gêne la circulation pour les camions. "Et c'est 500 euros de plus par jour d'immobilisation". En un an, l'association a acheminé neuf camions de 30 tonnes de dons sur place.