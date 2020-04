Dans le pays d'Auge, retour à la vie normale pour des salariées confinées depuis un mois dans leur Ehpad

Ehpad Sainte-Marie, le Mesnil-Guillaume ( Calvados) - Ehpad

Elles sont restées confinées dans leur Ehpad durant un mois, loin des leurs et du monde extérieur. Séverine, Julie, Arlette et Gisèle, s'étaient portées volontaires pour continuer leur mission de responsable administrative, infirmière, aide soignante et autre agent de service hospitalier tout en préservant au mieux, la sécurité de leur 21 résidents.

Mais après un mois intense de travail sans relâche 24h/24, et sept jours sur sept, elles ont décidé de sortir

Trois des quatre confinées ont quitté l'établissement Sainte-Marie. Non sans émotion, racontent elles. "

_En un mois on a vécu beaucoup de choses ensemble, on s'est aidées, écoutées, on a appris à mieux se connaître et découvert le vrai métier de chacune. On est aujourd'hui plus que des collègues. Quitter cette bulle n'est pas simple et on a un peu peur de retrouver le monde réel. On a vécu protégées et on craint d'être rattrapées par le virus_!"

Les sortantes ont cependant retrouvé avec joie leurs familles. Le confinement leur a fait manquer des moments importants notamment avec leurs enfants, comme la perte des premières dents de lait, ou les progrès dans la diction.

Elles vont bénéficier de deux semaines de repos mérité. A leur place une nouvelle équipe est arrivée et une nouvelle organisation mise en place. Car le gouvernement a souhaité la réouverture des visites aux résidents de leurs familles, mais la règle qui demeure est celle de la sécurité et du respect des mesures sanitaires.