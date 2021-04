Dans le pays de Lorient, une "vélo-école" pour se remettre en selle

Lorient Agglomération lance un cycle de formations à la pratique du vélo pour les adultes. L'objectif est de développer les mobilités douces, de redonner confiance aux cyclistes mais aussi de lever certains freins économiques et sociaux.

Il n'est jamais trop tard pour monter en selle ! A Hennebont et Lanester, le dispositif "Vélo-école" vient d'être lancé vendredi 9 avril. Chaque semaine, des ateliers seront organisés en petits groupes, pour les adultes qui souhaitent apprendre à faire du vélo. Une formation gratuite, organisée par Lorient Agglomération.

Parmi les premiers participants, il y a Fatima. Elle n'a jamais fait de vélo de sa vie. "Ca me pénalise", déplore la jeune femme. "Quand on part en vacances, mon mari et mes enfants font des promenades à vélo, je ne peux pas les accompagner !" Elle regrette aussi de "devoir prendre la voiture pour des tout petits trajets alors que je suis déjà engagée dans une démarche écologique".

Encourager les mobilités douces

Pendant cinq semaines, elle va donc apprendre à pédaler. "J'appréhende un peu, mais je suis très contente de m'y mettre !" se réjouit-elle. Autour d'elle, quatre autres participantes plus âgées, qui ont déjà fait du vélo pour la plupart. C'est le cas d'Edwige, qui vient de s'acheter un vélo électrique, et qui veut "prendre confiance sur la route". Ou Maryvonne, qui n'est pas remontée sur une bicyclette depuis plusieurs années après une mauvaise chute.

"L'idée c'est de redonner confiance aux personnes", note Gwladys Théaud, éducatrice de l'association "A VéLO" et encadrante de la formation. "Ca peut être difficile de trouver son équilibre, d'éviter les obstacles, on apprend à le faire en toute sécurité".

Par ces ateliers, Lorient Agglomération souhaite "encourager les mobilités douces", mais aussi lever des freins à l'emploi par exemple, souligne Céline Pincemin, chargée de mission déplacement mobilité au sein de l'agglo. La formation se tient dans des quartiers avec un fort taux d'habitat social, "mais les participants viennent de partout", constate Céline Pincemin. Le premier cycle de formation est complet, d'autres pourraient se tenir cet été.

Renseignements: par mail à service-mobilite@agglo-lorient.fr ou par téléphone au 06 07 62 14 92.