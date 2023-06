Dans le Pays de Meslay-Grez, on a mesuré dans les maisons les taux de radon, gaz potentiellement nocif

Le radon c'est un gaz radioactif qui sort du sol, et qui est inodore et incolore. Il est présent partout en Mayenne.

Vous avez peut-être sans le savoir du radon chez vous. Le radon est un gaz radioactif qui sort du sol, et qui est inodore et incolore. Il est présent partout en Mayenne.

Pourquoi s’en préoccuper ?

Sachez d'abord que le radon, à l'air libre, est inoffensif. Mais, dans des lieux confinés, sa quantité peut être importante et atteindre alors des concentrations potentiellement nocives pour la santé. Le radon est classé comme cancérigène certain pour le poumon depuis près de 40 ans. De nombreuses études épidémiologiques confirment l’existence de ce risque dans la population. Le radon serait la deuxième cause de cancer du poumon, après le tabac et devant l’amiante.

Sommes-nous en Mayenne confrontés massivement au radon ?

Le risque radon est classé en trois catégories. Et chez nous, des dizaines et des dizaines de communes sont dans le rouge. Il y a une explication géologique. La Mayenne fait partie du massif armoricain où les teneurs en uranium sont plus élevées qu'ailleurs. Tirez une ligne droite de La Gravelle à Evron, tout ce qui est au-dessus, c'est rouge. En-dessous, le radon est beaucoup moins présent.

Des études, comme celles dans le Pays de Meslay-Grez, avaient déjà été menées dans notre département

A Mayenne des habitants avaient mesuré eux-mêmes le gaz dans leur logement. Dans 87% des cas il n'y avait rien eu d'inquiétant. En revanche, en 2020, à Laval, des taux anormalement élevés, 7 fois supérieur au seuil maximal autorisé, avaient été mesurés dans un bâtiment de l'école Gérard Philippe, nécessitant, le temps des travaux, le départ vers un autre établissement de plusieurs élèves.

Que faut-il faire, quels sont les bons gestes pour réduire l'exposition au radon ?

Le radon, qui s'accumule dans les sous-sols et les vides sanitaires, entre dans les maisons par différentes voies : fissures, passage des canalisations. Pour savoir si le radon est présent, procurez vous un dosimètre ou bien faites appel à un organisme spécialisée pour la détection. Si les résultats du dépistage sont mauvais, il faudra alors faire un peu de bricolage chez vous : par exemple renforcer l’étanchéité entre le sol et le bâtiment et favoriser le renouvellement de l’air intérieur avec un système de ventilation.