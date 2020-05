Dans le pays viennois, réouverture des déchetteries aux particuliers à compter du 11 mai

L'accès aux déchetteries de la communauté d'agglo Vienne-Condrieu se fera en fonction de la plaque d'immatriculation du véhicule pour éviter un afflux de personnes. Les déchetteries, en semaine, seront ouvertes une heure de plus.

Pendant ce confinement de près de 2 mois, nombreux se sont à avoir fait du tri, à avoir bricolé, entretenu le jardin comme jamais. Autant de déchets stockés à la maison tant que les déchetteries sont fermées.

La communauté d'agglo de Vienne-Condrieu fait savoir que le grand public pourra retourner en déchetterie, à compter du 11 mai, date prévue pour le début du déconfinement progressif. Mais l'agglo s'attend à des fréquentations inhabituelles. Pour éviter un afflux important de personnes, elle met en place plusieurs mesures.

Accès en fonction de la plaque d'immatriculation

Un filtrage suivant les plaques d’immatriculation des véhicules a été décidé pour la période allant du 11 au 23 mai, sachant que les déchetteries de Vienne, Chasse-sur-Rhône et Pont-Evêque rouvrent le 11; celles d'Ampuis et Villette-de-Vienne à partir du 18.

L'accès se fera en fonction du dernier numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule : pour celles se terminant par 0 ou 1, ce sera le lundi; 2 ou 3 le mardi; 4 ou 5 le mercredi, 6 ou 7, le jeudi; 8 ou 9 le vendredi. Pour le samedi, si le jour est pair, les plaques d’immatriculation finissant par un nombre pair auront accès à la déchetterie; ce sera au tour des plaques finissant par un nombre impair si c'est un samedi impair.

Des déchetteries ouvertes plus longtemps en fin de journée

Par ailleurs, l'Agglo a décidé que les déchetteries seront temporairement ouvertes sur cette période du 11 au 23 mai une heure de plus, en fin de journée. Celles de Chasse-sur-Rhône, Pont-Evêque et Vienne fermeront à 19h. Ce sera 19h30 pour celles d'Ampuis et Villette-de-Vienne.

Il ne faut pas oublier sa carte d'accès.