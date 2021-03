Dans le Perche, huit jeunes actifs réalisent leur rêve d'une vie au plus proche de la nature

Certains en rêvent, eux l'ont fait. Après un an de Covid, huit jeunes actifs originaires de toute la France ont acheté ensemble une maison dans le Perche. Ils y ont créé un éco-lieu, dans lequel ils aspirent à développer un mode de vie alternatif, au plus proche de la nature.

La maison se trouve au lieu-dit "Les Quatre Vents", à la Chapelle-Montligeon, dans le Perche. Au bout d'une route qui se transforme peu à peu en un chemin de terre, une grande maison rouge se dresse au milieu d'un hectare de terrain. "On est en zone blanche ici, et personne ne peut venir nous déranger, tout autour de nous, c'est la forêt", explique Guillaume, 34 ans, ancien Parisien et membre de cette toute jeune communauté.

Ils sont huit, âgés de 25 à 34 ans, originaires de toute la France. Ingénieur, graphiste ou consultant en informatique, ils ne se connaissaient pas tous, mais partagent pourtant la même utopie. "On voulait tous être en adéquation avec la nature, avec le vivant et expérimenter le vivre-ensemble", détaille Victoria, tout juste trentenaire, ancienne ingénieure reconvertie en journaliste militante. Victoria avait rencontré un autre membre de cette équipe, Jonas, lors d'un tour de France à vélo des alternatives.

La maison compte un peu plus de 200 mètres carré de surface. © Radio France - Benjamin Recouvreur

De ce premier contact est né ce projet, que les autres ont rejoint petit à petit. Tout est allé très vite, et les voilà installés depuis un mois. Ici ils continuent tous ou presque leur activité d'avant, en télétravail. Une salle de co-working a même été aménagée, avec un système de routeur 4G pour permettre une connexion suffisante.

Vivre différemment

C'est en octobre que les opérations commencent. Ils tombent rapidement sous le charme de cette maison, qu'ils achètent tous ensemble. "On avait un peu d'argent de côté, et pour le reste on a fait des prêts à taux zéro avec des particuliers qui voulaient donner du sens à leur épargne", explique Victoria. "On veut montrer que c'est possible d'acheter une maison à plusieurs, sans faire appel aux banques", renchérit Guillaume. Ils se sont constitués en société par action simplifiée coopérative. Une personne égale une voix, peu importe l'apport de chacun.

ECOUTEZ - Le reportage de France Bleu Normandie avec les "utopistes du Perche" Copier

Dans la maison, il y a des règles. "C'est comme une grosse colocation mais sur le long-terme et on a envie que ça se passe bien", détaille Guillaume. Alors chaque semaine ils se réunissent pour discuter de la vie de la maison. Le premier objectif, c'est d'adopter un mode de vie le plus neutre possible. Alors le seul chauffage est un vieux poêle à bois au milieu du salon. "En moyenne, il fait 15-16 degrés dans la maison mais ça nous va bien", raconte Victoria. Pas de chauffage et pas de frigo, c'est un cellier, à moitié enterré, qui sert de garde-manger.

La maison compte huit chambres et un espace de vie dans lequel se trouve le seul chauffage de la maison. © Radio France - Benjamin Recouvreur

A terme, ils espèrent être indépendants des réseaux d'eau et d'électricité. Alors ils utilisent des toilettes sèches et ont mis en place un système de phyto-épuration dans le jardin pour filtrer les eaux grises de la maison. Côté alimentation, ils se prennent à rêver d'auto-suffisance grâce à un terrain préparé pour la permaculture. "Les anciens propriétaires cultivaient déjà de cette manière. Là on a des semis dans des serres, et plusieurs buttes qu'on a recouvert de fumier de cheval pour planter dans quelques semaines", explique Guillaume. Une centaine d'arbres fruitiers commencent aussi à montrer leurs bourgeons. Tout est là, prêt à donner.

Une expérimentation accélérée par le Covid

Dans le potager, tous ne sont pas experts. Mais ils viennent aussi ici pour apprendre, expérimenter. "On fonctionne par groupes de travail, dans la maison, et on en a un sur le jardin, que l'on a appelé le 'jardin jovial' ! Tout le monde est co-responsable de sa pérennité", ajoute Victoria. En un mois, les projets fleurissent déjà. Ils s'imaginent par exemple animer des ateliers de maraîchage.

Un an après le premier confinement, il est à parier que cette bande ne s'inquiète pas de nouvelles mesures de restrictions. Si le Covid n'a pas été le déclencheur de leur démarche, il l'a accélérée. "On a des piliers de notre système qui sont en train de s'effondrer, alors la crise du Covid a accéléré notre processus", concède Victoria. "Tout cela a confirmé ce besoin de retourner à la campagne. Au quotidien, on vit très différemment la situation. Ca nous semble nécessaire et normal que demain, on vive ensemble, on s'entraide et on cultive une certaine résilience", ajoute Guillaume.

ECOUTEZ - Victoria et Guillaume, deux habitants de la maison Copier

Ils partagent leur aventure sur une page facebook, suivie par plus de 3000 personnes. Une histoire qui pourrait en inspirer plus d'un. Ils reçoivent très souvent des messages de remerciement et de soutien. "Ca veut dire qu'on a eu raison de le faire !" conclut Guillaume.