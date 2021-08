Dans le Périgord Noir, des parcmètres qui tombent en panne quand il y a trop de touristes

Le Périgord Noir est peut-être victime de son succès. A La Roque-Gageac, les parcmètres sont tombés en panne pendant trois jours la semaine suivant le 15 août, et des pannes touchent régulièrement les horodateurs des nombreux parkings de la commune touristique en bord de la Dordogne. Le problème s'est aussi posé à Sarlat, à Beynac ou encore à Domme, selon le maire de La Roque-Gageac.

Trop de monde, le réseau sature

Jérôme Peyrat explique que c'est un problème de réseau internet. Les parcmètres utilisent la 4G pour transmettre les informations de paiement et depuis une semaine, il y a tellement de monde que le réseau sature : "Il se trouve que depuis deux ans, on a des mois d'août de très grosse fréquentation. On ne va pas s'en plaindre. Mais comme tout le monde utilise la 4G, ça met en panne les horodateurs qui fonctionnent avec le réseau". Le maire rappelle qu'on peut toujours utiliser l'application Flowbird, disponible sur smartphone, pour payer son stationnement.

Mais en pleine saison touristique, ça tombe mal. Les parkings sont la première source de revenus pour la commune de La Roque-Gageac : "Les impôts locaux, dans ma commune de 430 habitants à l'année, c'est 110 000 euros par an. Les parkings, c'est 300 000. Et avec une panne en pleine semaine du 15 août, on perd deux à trois mille euros à la journée", assure Jérôme Peyrat. Ces derniers jours, on l'a vu à l'entrée des parkings avec son chasuble jaune, en train de faire payer lui-même les touristes qui entraient sur le parking. En espèces, évidemment, "et avec un coupon à tampon de la mairie comme ticket de parking".

Des bugs récurrents aux caisses de certains commerces

Les parcmètres ne sont pas les seuls concernés. Dans plusieurs commerces, le paiement sans contact, qui utilise la même technologie, met de longues secondes à fonctionner. Aux gabarres Norbert, Matthieu Léger explique que "la caisse, les logiciels de paiement par carte bancaire, ça pose de gros soucis. Des bugs tous les jours. On est souvent en très bas débit. Et on a remarqué qu'en juillet et août, on a beaucoup plus de bugs". Il passe parfois cinq minutes à la caisse pour faire une vente, et la file d'attente s'allonge derrière.

Les commerçants réclament le retour d'un distributeur de billet dans la commune. Celui du Crédit Agricole a fermé, il était en zone inondable. Le maire assure que c'est pour bientôt. Il va aussi faire intervenir son prestataire mercredi ou jeudi pour faire changer les puces d'un tiers des horodateurs, pour essayer de régler le problème de connexion qui provoque les pannes. En attendant, les touristes seront déjà moins nombreux que ces derniers jours en Périgord Noir.