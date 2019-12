Dans le Poitou, les annonces d'Edouard Philippe sur les retraites font l'unanimité contre elles

Deux-Sèvres, France

"On ressort avec le sourire parce que le gouvernement a bien travaillé pour ce que veut la CGT depuis très longtemps c'est-à-dire une convergence des luttes." Le patron des cheminots CGT de la Vienne Abdellak Bigaut était presque content après le long discours d'Edouard Philippe ce mercredi midi.

Pourtant, le Premier ministre n'a rien lâché aux syndicats : âge-pivot à 64 ans, pension minimum de 1000 euros net mais à condition d'avoir fait une carrière complète payée au SMIC et réforme qui ne s'appliquerait qu'aux personnes nées à partir de 1975, 1985 pour les actuels régimes spéciaux.

Mais c'est ce qui pourrait bien entraîner un regain de la mobilisation. Car l'opposition, à gauche comme à droite dénonce une réforme injuste. Et du côté des syndicats, même " les réformistes comme la CFDT ou l'UNSA ne sont pas d'accord avec ces annonces " d'après Abdellak Bigaut. Dominique Poireau, secrétaire de la CFDT de la Vienne confirme " on va rentrer dans les manifestations, on sera dans la rue dès le 17 décembre pour protester notamment contre l'âge d'équilibre à 64 ans qui est en fait une augmentation de l'âge de départ à la retraite ".

Les enseignants eux aussi mécontents

A Poitiers, des enseignants et des étudiants s'étaient retrouvés dans l'amphithéâtre Simone de Beauvoir de la faculté de lettres pour suivre en direct le discours du Premier Ministre. Résultat, des rires ont ponctué presque chaque phrase d'Edouard Philippe, soulignant l'incompréhension générale. Un rire jaune donc pour Stéphane, enseignant-chercheur : "pour moi c'est plutôt inquiétant de voir un gouvernement qui ne tient pas vraiment compte des oppositions. Il n'y a pas d'évolution sur la réforme si ce n'est des ajustements techniques.Quand le Premier ministre dit que les enseignants ne perdront pas un euro de pension, c'est impossible. Le calcul a été fait, pour ça il faudrait augmenter tous les profs de 1500 euros par mois".

Même sensation de flous voire de vide pour Théodore, étudiant en histoire : " Edouard Philippe dit que les salaires des enseignants seront revalorisés avant la fin du quinquennat mais on ne sait pas quand, ni de combien précisément. En fait on a absolument rien eu". A la sortie, enseignants et étudiants n'avaient pas l'impression d'en savoir plus qu'avant le discours mais avaient une certitude : la contestation n'est pas prête de s'arrêter et devrait même se renforcer.

Il faut amplifier la mobilisation

Dans les Deux-Sèvres, pour les syndicats déjà engagés dans la mobilisation le message est clair : il faut amplifier le mouvement. "Les assemblées générales vont se multiplier dans tous les secteurs pour amplifier cette grève nécessaire pour faire tomber ce projet", précise Jocelyne Baussant, responsable de Force Ouvrière dans les Deux-Sèvres pour qui "personne n'échappe à la maltraitance de ce projet".

"Une stratégie de communication", dénonce Vanessa Couturier, secrétaire de l'union départementale de la CGT. "C'est malhonnête dans la mesure où les annonces ne disent pas tout, ce qui pourrait fâcher on le dit pas comme le niveau des pensions". En revanche, ce que le discours du Premier ministre confirme, "c'est qu'il faudra travailler plus longtemps".

De nouvelles manifestations sont organisées ce jeudi. A 11h à Niort place de la Brèche, à 14h30 à Thouars place Flandres-Dunkerque, à 17h à Parthenay au Kiosque. A Bressuire, une opération tractage est prévue à partir de 7h30 devant plusieurs entreprises.