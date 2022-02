Dans le Poitou les Jeux en valent la chandelle !

C'est bien d'avoir la flamme mais cela a un coût ! Plusieurs départements de France refusent de faire passer la torche olympique de Paris 2024, car ils dénoncent un prix exorbitant : 150.000 euros sans compter toutes les animations qui seront à la charge de la collectivité. Haute-Vienne, Indre et Loire et Lot et Garonne ont déjà dit non. Dans le Poitou on est pour et on assume, avec des départements qui se sont inscrits dans la politique "Terres de Jeux" qui espèrent recevoir des équipes nationales pour préparer l'évènement sur leur territoire mais aussi d'ici là créer une véritable dynamique.

39 centimes d'euros par habitant

Coralie Dénoues, la présidente des Deux-Sèvres, assume pleinement donc, et elle a même sorti la calculatrice "150.000 euros, que l'on peut payer en 3 ans, c'est 39 centimes d'euros par habitant, pour vivre cette grande fête. Cela n'aura aucune répercussion sur la politique sportive du département. Le passage de la flamme va durer toute la journée avec 5 territoires à définir pour terminer par une magnifique fête au département."

Alain Pichon, président de la Vienne est enthousiaste :" Les JO c'est une manifestation planétaire on ne peut pas être à côté, le passage de la flamme est tout à fait indispensable, pour les sportifs, pour notre jeunesse, pour nos habitants, quant au coût on va peut être aussi trouver, des gens qui peuvent nous aider, des communes qui forcément seront intéressées pour qu'on passe chez elles, et puis on mettra en valeur l' Arena Futuroscope, site de préparation pour les JO de 2024".