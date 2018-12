Dans le Poitou, plusieurs actions de Gilets jaunes en cours en ce samedi 1er décembre

Dans la Vienne et les Deux-Sèvres, les gilets jaunes en sont à leur troisième samedi de mobilisation. Si certains montent à Paris, d'autres vont mener des actions dans le Poitou. Au programme : blocages, barrages filtrants, blocus de station-service, ou encore opérations escargots.

Le point à 14h00

Les gilets jaunes se rejoignent en ce moment à Chasseneuil, au niveau du parking du Castorama notamment. Un convoi escargot est parti de Poitiers sud. De gros ralentissement dans cette zone.

A Poitiers, d'autres gilets jaunes font une opération parking gratuit au parking Carnot. D'autres sont aussi au rond-point du Auchan Poitiers sud, pas de blocage, juste du filtrage.

A Châtellerault, les gilets jaunes sont toujours mobilisés au rond-point de la Main Jaune. Certains devraient rejoindre Chasseneuil.

Le point à 12h00

Circulation difficile à poitiers ce samedi midi en raison des actions de gilets jaunes, selon Waze - Capture écran

A Poitiers, plusieurs routes bloquées par les gilets jaunes soit parce qu'ils défilent à pied, soit parce qu'ils mènent des opérations-escargots. Ca coince au Rond-point du Auchan à Poitiers Sud, avenue de la libération, Bd Pont-Achard et quartier de la Gare, Bd sous blossac, avenue de Paris, et Avenue de Nantes et Pont de l'Intendant Le nain. La porte de Paris est bloquée par les gilets jaunes. Ca commence à coincer autour du Leclerc du grand-large.

Quartier de la gare ce samedi midi à poitiers, manifestation de gilets jaunes © Radio France - Amira Jallali

Sur la D910, à Chasseneuil du Poitou, ça coince depuis le rond-point de Leroy-merlin, jusqu'au Rond-Point du Auchan Nord.

Le témoignage des Gilets jaunes poitevins partis défiler à Paris : "il y a de la fumée sur les Champs Elysées"

Dans le poitou, il y a les gilets jaunes qui ont choisi de rester dans la vienne ou dans les deux-sèvres pour mener leurs actions et ceux qui ont choisi de rejoindre le cortège parisien. Parmi eux, un homme de 51 ans surnommé "la Carotte". Arrivé vers 11h30 dans la capitale avec une dizaine d'autres poitevins, ils se sont vite retrouvés bloqués au niveau des Champs Elysées.

"On a gentiment été bloqués par les CRS. Il nous ont expliqué qu'il y avait eu de la casse" raconte le gilet jaune poitevin.

Le témoignage de "la Carotte", gilet jaune poitevin à Paris Copier

Le point à 11h00

A Poitiers, une partie des 200 gilets jaunes qui menaient des mini-blocages de deux minutes depuis ce samedi matin quittent le Rond-point du Auchan sud pour le centre-ville de Poitiers, certains à pied et sous la pluie, d'autres en voiture et en opération escargot. Ce qui entraîne des ralentissements de circulation sur l'Avenue de la libération.

Un autre groupe de Gilets jaunes est en route vers Chasseneuil du Poitou, là-aussi en convoi escargot. Le coordinateur refuse de dire pourquoi aux journalistes, mais il est vraisemblable que les gilets jaunes aillent bloquer la zone commerciale de Poitiers-Nord, ou la technopole du Futuroscope

A Châtellerault, les gilets jaunes bloquent la sortie 26, Châtellerault nord sur l'A10, au niveau du rond-Point de la main jaune.

- Pour les autres blocages, voir ci-dessous

Les actions prévues ce samedi

Alors qu'à Paris, de premiers heurts avec des Gilets jaunes ont éclaté tôt ce samedi matin en haut des Champs-Elysées, dans la Vienne et les Deux-Sèvres, les gilets jaunes continuent de se mobiliser au bord des routes. Samedi 1er décembre, pour "l'acte III" des gilets jaunes, plusieurs actions sont prévues.

Mobilisation dans la Vienne samedi

A Poitiers, des gilets jaunes ont passé la nuit autour d'un feu de camp sur le rond-point du Auchan sud, occupé depuis le début de la mobilisation. Ils sont rejoints depuis 9 heures par d'autres gilets jaunes. La circulation au rond-point de Auchan sud sera impacté toute la journée et sûrement aussi le parking du centre commercial où vont aller se garer les gilets jaunes. Certains proposent de rejoindre à pied le centre-ville comme ils l'ont fait la semaine dernière. Avec impact sur le trafic avenue de la Libé, si c'est le cas. Opération parking gratuit à Carnot.

A Châtellerault, les gilets jaunes se sont donnés rendez-vous à 9 heures au rond-point de la Main Jaune, lieu emblématique de leur lutte. Sur l'A10, la sortie Châtellerault nord est interdite, selon Vinci. Il pourrait également y avoir des blocages de stations-service. Ça a été le cas toute la semaine

A Chasseneuil du Poitou : Les gilets jaunes se sont rejoints à Chasseneuil en convoi escargot vers 13h. Des actions qui sont parties de Poitiers sud, Châtellerault devrait suivre.

A Loudun, la mobilisation est prévue au rond-point sud de la ville, toujours occupé par les gilets jaunes

Les #giletsjaunes sont au rond-point du Auchan #Poitiers sud ce matin pic.twitter.com/lqUqhNIiub — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) December 1, 2018

Et dans les Deux-Sèvres

Pour les deux-sèvres la mobilisation devrait continuer à Thouars, Parthenay, Melle où encore Bressuire.

Un rendez-vous dès 8h à Bocapole, salle de concert à Bressuire circule sur les réseaux sociaux.

Dans le Niortais, la mobilisation devrait continuer au rond-point du carrefour contact de La Crèche, c'est tout près du centre routier et les gilets jaunes ont prévu de bloquer les camions.

Les autoroutes sont aussi visées avec de possibles opérations autoroutes gratuites sur l'A10 à Granzay-Gript et sur l'A83 à La Crèche. Sur facebook, les gilets jaunes du département des Deux-Sèvres parlent en tout cas de se rejoindre samedi au centre routier de La Crèche.

Les gilets jaunes pourraient également se rendre chez les pompiers, au SDIS à Chauray où la préfète participe à la cérémonie de la Sainte-Barbe.