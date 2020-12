Dans le quartier Croix d'Argent, les montpelliérains sont inquiets de la recrudescence des cambriolages

Les lotissements situés aux alentours du stade Gil Fayard, dans le quartier Croix d'Argent de Montpellier, connaissent des cambriolages depuis plusieurs années. Depuis trois semaines, les vols ont augmenté. Les habitants, de plus en plus inquiets, s'organisent pour que ces actes de délinquance cessent.

Alarmes et caméras de vidéosurveillance

Dans sa maison, Georges* a installé une alarme il y a une semaine, quelques jours après un gros cambriolage, dans une maison voisine. "Je l'ai mise et deux jours plus tard, elle a fonctionné", raconte le sexagénaire. Dimanche 20 décembre 2020, vers 6 heures du matin, le système se met en marche. Georges descend et jette un œil par la fenêtre. "Le ou les individus ont sûrement essayé d'ouvrir la porte avant de s'enfuir", analyse-t-il, la gorge nouée.

Maintenant, on se barricade. Enfin... Barricader, ce n'est pas le mot. Mais par exemple, on ferme les volets la nuit, ce qu'on ne faisait pas avant - Georges, habitant du quartier Croix d'Argent de Montpellier.

Dans le quartier, les habitants échangent beaucoup sur ces tentatives d'intrusion et ces vols. "Il y a des choses qu'on ne faisait pas avant et qu'on fait aujourd'hui, par prudence, explique Georges. Par exemple, l'été, on avait l'habitude de rester dans le jardin sans fermer la porte d'entrée à clé. Maintenant, on le fait systématiquement."

Le sexagénaire et sa compagne ne souhaitent pas installer de caméras de vidéosurveillance ni ajouter des barreaux aux fenêtres. "On ne veut pas vivre dans une prison, on veut vivre normalement", souffle l'homme. Mais le couple garde, dans un coin de la tête, l'idée de déménager.

On sent de plus en plus d'insécurité - Hector, habitant du quartier Croix d'Argent de Montpellier.

La technologie ne dissuade pas toujours les cambrioleurs. Il y a une vingtaine d'années, Hector* a aussi installé une alarme chez lui. "Il y a quinze jours, pendant la nuit, ma femme a vu un individu grimper au-dessus du portail et pénétrer dans le jardin, raconte le septuagénaire. Ma femme a allumé l'éclairage extérieur pour lui faire comprendre qu'on était là. Il a dû rester deux ou trois minutes avant de repartir."

Hector vit dans le quartier depuis une trentaine d'années. "Quand on est arrivé, c'était un petit coin de paradis, explique-t-il. Puis, il y a eu de gros travaux d'urbanisation et l'arrivée de nouveaux habitants. Je ne dis pas que c'est cette population qui est dangereuse. Mais je dis que ça a rendu le quartier plus attractif pour ceux qui veulent visiter nos maisons."

La nuit, quand on va aux toilettes, on jette un œil à l'extérieur pour voir si quelque chose bouge - Hector, habitant du quartier Croix d'Argent de Montpellier.

Le seul point positif, selon lui, c'est que le voisinage est plus soudé. "nOn prévient les voisins quand on quitte la maison, o leur demander de surveiller, de signaler s'ils voient quelque chose d'étrange, raconte-t-il. Quand l'un voit un individu rôder, il prévient les autres." Le voisinage a créé un groupe Whatsapp dans lequel tout le monde relaie ses inquiétudes. Depuis quelques semaines, le collectif a aussi créé un dispositif Voisins Vigilants, qui renforce cette dynamique.

*Les identités ont été modifiées