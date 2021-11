Dans le quartier Croix-Rouge à Reims, un "bataillon de prévention" pour soutenir la jeunesse

Ce samedi 27 novembre, la Ministre chargée de la Ville, Nadia Hai, était à Reims pour inaugurer un "bataillon de prévention" dans le quartier Croix-Rouge. Cette structure doit permettre de lutter contre le décrochage scolaire et l'inactivité des jeunes.

Il en existe 45 en France, répartis dans 28 départements. Ces lieux regroupent médiateurs et éducateurs spécialisés et doivent permettre de lutter contre le décrochage scolaire et l'inactivité des jeunes.

Pour le maire de la ville, Arnaud Robinet, l'instauration de cette structure dans le quartier Croix Rouge sonnait comme une évidence. "Ce qu'on attend c'est de pouvoir donner un avenir à notre jeunesse et la possibilité pour elle de s'insérer dans la société", martèle-t-il après avoir rappelé les chiffres. Croix-Rouge, c'est 22 000 habitants, près de la moitié âgée de moins de 25 ans et parmi ces jeunes un tiers n'est ni scolarisé, ni en formation ni en emploi.

Alors le rôle des six éducateurs spécialisés et des six médiateurs, ce sera d'aller vers ces jeunes pour leur offrir des solutions, pour la Ministre chargée de la Ville, Nadia Hai. Ils vont devoir "travailler avec tout le tissu associatif local, les bailleurs sociaux, les services de l'Etat pour faire ce travail de repérage des jeunes, dans les halls d'immeuble, dans les lieux où ils se rassemblent afin de leur faire connaître le lieu".

Un suivi individualisé

Dans le quartier, les problématiques auxquelles font face les jeunes sont diverses. "Il y a tout ce qui est délinquance et violences. Les jeunes peuvent être liés à des réseaux de trafic. Pour les enfants, il y a la question des parents. Parfois, ils ont des addictions alors pour eux c'est difficile de se lever le matin et d'accompagner les petits à l'école", détaille Sophie Niang, éducatrice spécialisée dans cette nouvelle structure.

Pour elle, le maître-mot sera donc de gagner la confiance des jeunes. Pas de recette miracle mais il faudra leur accorder du temps. C'est notamment à ça que doivent servir les 300 m2 de la structure : accueillir les jeunes et discuter de leurs besoins et de leurs projets.

Au total, la mise en place du bataillon de prévention a coûté près d'un million d'euros, financé par l'Etat, le Grand Reims et la Ville de Reims.