Dans le quartier de la Rauze, le chantier du "village de transition" des Roms a commencé malgré les critiques

Devant l'entrée du chantier, les riverains observent les tractopelles en action avec méfiance. D'ici mars prochain, 180 Roms doivent emménager sur ce terrain dans des constructions type "Algeco", relogés après l'évacuation programmée du bidonville de Celleneuve.

Manque de concertation

Sébastien Chabroud est un membre actif du collectif de la Rauze et de la Céreirède. Ce qui le dégoûte c'est le manque total de concertation de la part de la métropole de Montpellier et de la préfecture de l'Hérault : "On veut nous proposer un projet pour notre quartier, sans impliquer un seul riverain. c'est nous qui habitons ici !", s'exclame-t-il.

Il ajoute : "Est ce que c'est aux riverains d'être solidaire et d'accueillir ce terrain alors que ça fait 60 ans qu'ils accueillent deux ponts d'autoroute, un pont de TGV, une usine de béton, une usine de concassage ?"

Les travaux ont commencé mi-janvier 2022. © Radio France - Juliette Pierron

Cette méthode est brutale selon Patrice Rigaud, lui aussi membre du collectif : "Ils arrivent avec leurs pelleteuses, leurs bulldozers, sans nous prévenir, c'est une _forme de mépris envers le quartier._.. c'est un peu "les chiens aboient, la caravane passe""

Des riverains inquiets pour la sécurité de tous

Cette situation inquiète particulièrement Philippe Mérican qui est maraîcher. Son exploitation agricole est collée au futur village de transition, il est très facile de passer de l'un à l'autre : "Si un enfant vient sur mon terrain et se blesse, qui est responsable ? Je n'ai pas eu de réponse. Donc c'est moi."

Sébastien Chabroud et Philippe Mérican observent le chantier depuis le terrain agricole de ce dernier : il est très facile de passer de l'un à l'autre. © Radio France - Juliette Pierron

Même si ce projet se situe sur la commune de Montpellier, il est à la frontière avec la ville de Lattes. Le maire Cyril Meunier n'est pas favorable au projet sur ce terrain.

Il précise que ce n'est pas du tout "un propos raciste, ségrégationniste ou anti-rom".

La commune a surtout estimé que le terrain n'est pas adapté en terme de pollution et de sécurité : "Il se situe entre deux autoroutes, à côté d'une usine, on estime qu'une cinquantaine de camions passent sur la route chaque jour. D'autant plus que parmi les futurs habitants plus de la moitié sont mineurs"

Désormais le collectif et la commune de Lattes exigent des garanties écrites notamment sur la durée de ce village de transition : 18 mois maximum.