Dans le quartier Gambetta, le sentiment d'insécurité persiste malgré les bons chiffres de la délinquance

Si la délinquance est en baisse dans l'Hérault selon la préfecture, les riverains de la rue du Faubourg Courreau sont inquiets face aux dealers toujours nombreux dans le secteur Gambetta. "Ils sont peut-être 30 ou 40 au bout de la rue" Catherine Berneron est la présidente de l'association Courreau-Gambetta , si elle admet une amélioration avec les patrouilles de CRS depuis septembre, cela n'empêche pas le trafic de drogue et de cigarettes de continuer. Habitante depuis plus de 20 ans dans le quartier, Catherine Berneron a décidé de lancer une pétition l'année dernière pour obtenir des caméras de surveillance. Désormais, il y en a quelques une aux coins des rues.

Mais ces caméras ne font pas disparaître le sentiment d'insécurité. Coralie croise des trafiquants tous les jours "Je ne me sens pas en sécurité, je réfléchie toujours par où je vais passer le soir". Aujourd'hui, elle n'a même plus confiance en la police. Même sentiment chez les commerçants, ils en ont ras-le-bol surtout des cambriolages à répétition. L'un a été cambriolé deux fois en à peine quelques semaines et d'autres ont retrouvé des tagues sur leur vitrine. Thibault gère un bar, cigarette à la main il soupire, "c'est la cour des miracles ici, des dizaines de dealers même quand il y a les CRS".

Redynamiser tout le quartier

L'association se mobilise et organise des sorties pour aller à la rencontre des riverains. Pour Halloween et Noël, ils décorent les rues et les devantures des boutiques pour reprendre possession de leur quartier. "On aime beaucoup notre rue, faire des actions ponctuelles ça permet de redynamiser tout le quartier" Catherine Berneron ne lâche rien, pour réduire la délinquance, elle a même une idée : mettre en place un petit commissariat pour apaiser les tensions.

