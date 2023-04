Dans le quartier Sainte-Marthe à Marseille, les riverains en ont marre du trafic

Quand Lionel part faire sa balade du matin, il passe forcément par la rue Etienne Dolet, qui devient ensuite chemin du Four de Buze. Une voie étroite, cinq mètres maximums avec des trottoirs très étroits par endroits, voire aucun trottoir.

Rétroviseur dans l’épaule

« Il y a 30 ans, ça ne posait pas de problème. Il n’y avait pas autant de monde. Mais aujourd’hui c’est très dangereux. Ça m’est arrivé deux ou trois fois de me prendre un rétroviseur dans l’épaule », explique-t-il.

Patrick est né ici. Il ajoute : « Il y a une école, un collège et deux centres pour personnes handicapées le long de cette rue ! Avec un fauteuil ou avec une poussette, par endroits, vous ne passez pas. Et les voitures, elles ne ralentissent absolument pas. »

Sur cette portion de la rue, le trottoir fait à peine 35 centimètres. © Radio France - Juliette Pierron

Le moment où le trafic est le plus intense, c’est bien sûr aux heures de pointes. C’est aussi là qu’il y a le plus d’enfants du quartier qui se rendent à l’école. Comme Liam en 6e au collège Margalhan. « Parfois je sens que les camions me frôlent. Je tends ma gourde, exprès pour qu’ils m’évitent. » Tous les riverains le disent : c’est un miracle s’il n’y a pas encore eu de grave accident.

Une rue devenue une voie rapide

Le problème est connu des pouvoirs publics depuis une dizaine d’années. « Ça a posé problème lorsque les Hauts de Sainte-Marthe ont commencé à se développer, explique le président du comité de quartier de Sainte-Marthe Mohamed Berbiche. Ça concerne donc le quartier Saint-Mitre mais aussi Plan-de-Cuques, Allauch, Aubagne etc. «Pour tous ces gens, la rue Etienne Dolet est devenue un raccourci pour rejoindre l’autoroute Nord. »

En 2019, une autre voie a été créée : la U240, appelée « Avenue du parc Montgolfier », censée désengorger la rue Etienne Dolet. « Mais elle ne remplit pas son rôle, selon M. Berbiche. Elle est bien trop longue et les gens continuent de passer par ici, à toute allure »

Moteurs, klaxons, insultes

Les voitures défilent bien au-dessus de la limite de 30 km/h. Tout le long de la rue, il y a des priorités à droite qui ne sont quasiment jamais respectées selon les riverains. Forcément ça crée des conflits.

Anne-Marie habite à un angle particulièrement dangereux. « Je suis aux premières loges ! Les camions, les moteurs, les klaxons, les insultes … On a dû tripler la vitre de notre chambre à cause de bruit. Et l’été, même si on crève de chaud, on n’ouvre pas. C’est devenu infernal et ça, ça fait des années qu’on le dit. »

A cet endroit, aucun trottoir, seulement une ligne blanche et pourtant l'école est à une dizaine de mètres. © Radio France - Juliette Pierron

La mairie du 13e et 14e arrondissement de Marseille est bien au courant du dossier depuis une dizaine d’années. C’est la métropole qui est en charge de l'aménagement vie la délégataire SOLEAM.

Un projet d’aménagement « bien trop lent »

Récemment, le comité de quartier a reçu un courrier de la Métropole. Un aménagement à sens unique est envisagée, la solution idéale pour les habitants. La mairie assure que des groupes de travail avec le délégataire et les riverains sont organisés pour trouver une solution. Mais le président du comité de quartier, M. Berbiche, se sent mené en bateau : «Ça fait cinq ans qu’ils nous disent ça. C’est trop lent. Nous, il nous a fallu 15 jours pour trouver la solution, eux des années ! »

La mairie affirme que « malheureusement, tant que les travaux de la toute nouvelle ZAC des Hauts de Sainte-Marthe ne sont pas finis, aucun aménagement de voirie définitif ne peut être fait. »