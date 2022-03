Dans le secteur des travaux publics, "il y a des postes à pourvoir en Berry"

Les entreprises de travaux publics passent la semaine en Berry, entre Bourges et Châteauroux. L'occasion de présenter leurs métiers et d'essayer de recruter des candidats car il y a des offres d'emplois.

Des pelles-mécaniques, des casques de chantier... Le décor est planté à Bourges, place Etienne Dolet. L'événement "Place des TP" a lieu ce lundi et mardi de 9h à 18 heures. Les entreprises de travaux publics viennent y faire découvrir leurs métiers, les innovations des dernières années et mettre en avant des offres d'emplois. Le secteur représente plus de 2000 emplois en Berry avec 140 entreprises inscrites au sein de la Fédération des travaux publics de Centre-Val de Loire.

"Le secteur innove. Ça n'est plus les travaux publics dont on avait une image ancienne. Il y a beaucoup moins de travaux difficiles et pénibles comme il pouvait y avoir dans le temps", souligne Christian Bodin, le président de cette fédération. Invité de France Bleu Berry ce lundi, il insiste sur la vitalité du secteur. "Toutes nos entreprises recrutent des jeunes de formation continue ou en alternance qui est souvent la voie royale. Il y a des postes à pourvoir en Berry dans beaucoup d'entreprises du secteur industriel", ajoute-t-il.

Des embauches malgré les difficultés économiques actuelles

"Place des TP" fera aussi étape à Châteauroux, jeudi 24 et vendredi 25 mars, sur la place de la République. La présence des entreprises est importante pour dialoguer avec les collectivités locales dans un contexte économique pas évident. "On avait déjà les hausses de matières premières. On a aussi des pénuries, des problèmes d'approvisionnement de carburant. Et le carburant coûte très cher", indique Christian Bodin. "Ce sont beaucoup de difficultés pour les entreprises de toutes tailles. Il faut des discussions avec nos clients parce qu'on ne peut pas toujours réviser les prix. On va aussi discuter avec les élus locaux qui sont nos donneurs d'ordres", conclut le président de la Fédération des travaux publics de Centre-Val de Loire.