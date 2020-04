Confinement : dans le Sud Gironde, deux prêtres organisent la fête des rameaux... aux fenêtres

Il n'y aura pas de messe ouverte au public cette année pour la fête des Rameaux (le dimanche précédent Pâques). Les rassemblements n'étant plus possibles en période de confinement, à cause des risques de propagation du coronavirus. Certaines paroisses organisent des cérémonies sur Youtube, dans le Sud Gironde, deux prêtres ont opté pour une autre méthode : le père Thomas et le père Jean passeront dans une quarantaine de communes des secteurs pastoraux de Langon et Podensac dimanche 5 et lundi 6 avril. Ils prononceront la bénédiction sous les fenêtres des habitants qui le souhaitent.

Pour cela, les prêtres proposent aux paroissiaux deux façons de se signaler : préparer à la fenêtre ou au portail un foulard blanc avec l'inscription "Hosanna" et la branche d'olivier ou tout simplement plusieurs branches d'arbres. Il est aussi possible d'envoyer son adresse postale par texto (pas d'appel) au 06 31 77 81 43.

Bénédiction dans une quarantaine de communes

Voici la liste des horaires de visite des deux prêtres :

Dimanche 5 avril

père Thomas :

10h St Maixant

10h45 Ste Croix du Mont

11h30 Verdelais, Semens

12h15 St Germain de Grave

14h St Macaire

14h45 Le Pian sur Garonne

15h15 St Pierre d’Aurillac

16h St Martin de Sescas

16h45 St André du Bois

17h30-19h30 Langon

père Jean :

10h Toulenne

10h45 Preignac

11h30 Bommes

12h15 Pujols

14h Barsac

14h45 Cérons

15h15 Podensac

16h Virelade

16h45 Arbanats

17h30-19h30 Langon

Lundi 6 avril

père Thomas :

10h St Pierre de Mons

10h45 St Pardon de Conques

11h30 St Loubert

12h15 Castets-en-Dorthe

14h Caudrot

14h45 Ste Foy la Longue

15h15 Bieujac

16h Brannens

16h45 Aillas

17h30 Labescau

18h15 Lados

19h Berthez

père Jean :

10h Portets

10h45 St Michel de Rieufret

11h30 Illats

12h15 Landiras

14h Budos

14h45 Sauternes

15h15 Fargues

16h Roaillan

16h45 Mazères

17h30 Coimères

18h15 Brouqueyran

19h Auros