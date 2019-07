Dans le Sud-Mayenne, des familles se réunissent pour embellir le cimetière où reposent leurs ancêtres

Saint-Michel-de-la-Roë, France

Le cimetière de Saint Michel de la Roë, dans le sud du département, reprend presque vie.

Une trentaine de bénévoles se relaient chaque mercredi, depuis début juillet, pour lui donner plus belle allure. C'est en fait la mairie qui a contacté les familles, pour leur demander un coup de main.

Tout a été désherbé autour des tombes, des bâches ont été posées sur le sol. Une mini-pelle vient ensuite déposer du gravier et les bénévoles doivent le répartir, l'étaler. C'est notamment la mission de Gabriel, 82 ans, la pelle à la main.

J'aime le jardin et là, c'est un peu comme si on jardinait"

Gabriel est consciencieux pour toutes les tombes, mais l'émotion est plus forte pour certaines. "Là, c'est André, il est mort à 51 ans d'un cancer. Je le connaissais bien. Il ne méritait pas de partir aussi tôt mais c'est la vie", explique l'octogénaire, ému.

Thérèse, qui a passé les 80 ans, a même fait le déplacement depuis l'Ille-et-Vilaine en voiture, en pleine canicule, pour ses beaux-parents qui reposent ici.

Le chantier sera terminé en septembre

Thérèse et Martine découpent les baches depuis près de trois heures tout en discutant et la Bretonne en arrive à cette question : "Est-ce-qu'on aura la même chance plus tard ? Ce n'est pas sûr. Les enfant sont très loin maintenant et ils ne viendront pas spécialement", s'inquiète-t-elle.

Des bâches sont découpées et posées entre chaque tombe, elles sont ensuite recouvertes de gravier. © Radio France - Aurore Richard

S'il n'y a pas de bénévole, il faudra faire appel à une entreprise et prévoir un budget de plusieurs milliers d'euros. Pour ce chantier-ci, les bénévoles font une pause en août et ils termineront leur travail en septembre au cimetière de St Michel de la Roë.