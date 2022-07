Dans le Sud-Ouest, 18 hydroguides vont veiller sur les touristes autour des barrages et des lacs pour EDF

Comme chaque été depuis plus de 20 ans, EDF déploie sur l’ensemble du territoire national la campagne "calme apparent, risque présent". De juillet à fin août, environ 135 hydroguides sont répartis près des barrages et centrales hydroélectriques d’EDF en France dont 18 dans le Sud-Ouest.

Vous aimez vous baigner dans les rivières, dans les lacs. Mais attention aux montées des eaux. Si vous voyez le panneau : « calme apparent, risque présent » c’est qu’un ouvrage hydro-électrique n’est pas loin. L’eau peut monter très vite après un lâcher d'eau. Alors comme chaque été depuis plus de 20 ans, EDF déploie sur l’ensemble du territoire national une campagne de sécurité.

Une opération de prévention menée aux abords de ses installations ayant pour vocation de sensibiliser les touristes et les riverains sur les risques et dangers encourus près des lacs et des cours d’eau. De juillet à fin août, 135 hydroguides en France sont répartis près des barrages et centrales hydroélectriques d’EDF en France dont 18 dans le Sud-Ouest.

C’est un job d’été qu’il adore. Tommy 21 ans est hydroguide, payé pour aller à la rencontre des vacanciers un peu partout dans le Tarn. " Il y a des personnes qui ne sont pas au courant. Il y en a beaucoup même. Et si on croise une famille avec des petits, le risque peut-être assez élevé. Notamment parce que les lâchers sont automatiques, ils peuvent intervenir n’importe quand dans la journée."

Des Hydroguides aux abords des lacs et rivières testent les casques de réalité virtuelle. © Radio France - SM

Calme apparent - risque présent

Et il faut continuer de faire de la prévention, notamment parce qu’il y a toujours de nouveaux lieux de baignades qui émergent assure Christophe Cortie, directeur d’EDF Hydro Tarn Agout. "La mission des hydroguides, c'est de porter de la prévention auprès des usagers, les touristes, les sportifs, les riverains qui fréquentent les ouvrages hydroélectriques, les lacs, les rivières, les barrages. Aller à leur contact, leur rappeler le slogan "calme apparent - risque présent", leur rappeler les risques liés aux variations de débit, et à la montée de la hauteur d'eau de manière souvent très rapide. Donc c'est important qu'il y ait une conscience de ce risque là."

Mais les hydroguides ont aussi une mission de veille. " Il faut mettre à jour la fréquentation de nos sites pour savoir où se place le grand public pour pouvoir éventuellement adapter nos politiques de prévention. Vous trouvez un coin sympa avec un petit peu de sable les pieds dans l'eau. Mais quelques minutes après, vous pouvez avoir une montée de l'eau. Donc c'est important pour nous de pourvoir détecter ce type de nouveaux usages."

Un film créé dans le Tarn

Pour aller plus loin, il y a aussi des tablettes et des casques de réalité virtuelle. Cet outil a été expérimenté pendant l’été 2021 au Groupement d’Exploitation Hydraulique de Tarn-Agout. Cette année le film sera disponible dans l’ensemble des espaces découverte du territoire d’EDF Hydro Sud-Ouest en version réalité virtuelle et sera présenté dans les écoles lors de manifestations organisées par les groupements d’usines. Ce film interactif met en scène le voyage d’une goutte d’eau à partir de la rivière et jusqu’à la mer, en passant par les aménagements hydroélectriques. "Le voyage d’Ogénia" s’adresse d’abord aux publics les plus jeunes, pour les sensibiliser aux risques de manière ludique et innovante, ainsi qu’aux adultes. La réalisation a été confiée à la start-up Numix (basée dans le Tarn). Ce film immersif en vidéo 360° est disponible sur mobile, casque en réalité virtuelle et sur PC.