Indre-et-Loire, France

C'était il y a 6 mois jour pour jour. Le 2 juillet 2017, la Ligne à Grande Vitesse Tours Bordeaux est mise en service. Six mois plus tard, c'est un énorme carton commercial. Selon la SNCF, le nombre de passagers entre Paris et Bordeaux a explosé. + 70% par rapport à l'an dernier.

Mais derrière ce succès incontestable, la LGV n'a pas fait que des heureux. Les TGV lancés à plus de 300 km'h font vivre un enfer à tous les riverains. Car les murs anti-bruit sont insuffisants ou inefficaces. Résultat, les prix des biens immobiliers ont chuté. Entre 30 et 50% de moins.

A la Celle-Saint-Avant, un petit pavillon de 3 chambres, au calme, très agréable, était proposé 110 000 euros net vendeur. Depuis, la LGV a été mise en service. Résultat, je ne l'ai vendu que 70 000 euros. Soit 36% de moins" Isabelle Nibodeau de Loches Immobilier

Le constat est le même à Pussigny, Marigny-Marmande, Nouâtre ou encore Maillé. Toutes les propriétés situées à proximité de la LGV sont devenues quasiment invendables. Avant, les transactions se bouclaient en 6-9 mois. Aujourd'hui, ça prend entre 1 an et 1 an et demi.

Mais la LGV a permis aussi de rebooster le marché immo du Sud Touraine

Et c'est là tout tout le paradoxe de cette LGV. Car si les maisons situées au bord de la ligne se sont fortement dépréciées, globalement, le marché de l'immobilier du secteur a pris de la valeur. Entre 10 et 15% de plus. Pourquoi ? Grâce aux arrivées des salariés de la base de travaux de Nouâtre. Près de 200 personnes et familles à loger dans le coin car ils sont obligés de résider à moins de 30min de la base.