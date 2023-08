Canicule : dans le Tarn-et-Garonne, bouteilles d'eau et climatisation pour protéger les résidents des Ehpad

Bouteilles d'eau, rideaux tirés et climatisation réglées sur 26°C, l'Ehpad La résidence du lac à Lafrançaise dans le Tarn-et-Garonne est prêt pour affronter les chaleurs caniculaires de cette dernière quinzaine d'août. Dans les Ehpad, le plan bleu, destiné à organiser les moyens et les équipes pour lutter contre la canicule , est activé dès le passage en vigilance orange canicule, alors que le Tarn-et-Garonne bascule en vigilance rouge ce mercredi à midi .

En plus des bouteilles d'eau, une fontaine à eau est en libre service au sein de l'établissement © Radio France - Léo Limon

À Lafrançaise, la mécanique est bien réglée. "La première des choses, c'est le bon sens", explique Rose Cambon, directrice de l'établissement. "C'est la gestion des flux d'airs, notamment l'ouverture de toutes les fenêtres la nuit, puis la fermeture, le matin, des fenêtres des volets et des rideaux", poursuit la directrice, qui insiste également sur l'hydratation, "toutes les heures, avec un protocole strict et qui demande à chaque soignant de passer devant un résident et de l'inciter à boire".

Activités maintenues

C'est une stratégie "habituelle" selon la directrice, "tous les étés, nous sommes prêts, à la mi-juin nos plans canicules sont prêts en fonction de la configuration des locaux". Marie-Claude Lacombe est animatrice depuis 18 ans au sein de l'Ehpad. Pour elle, la chaleur ne doit pas empêcher les résidents de participer aux activités. "Je les incite à venir malgré la canicule, pour qu'ils ne soient pas seuls et isolés, explique l'animatrice. Effectivement la vie est différente parce qu'on leur conseille de ne pas aller dehors".