Dans le Tarn, quelques habitants d’un village refusent l’installation d’un médecin

Certains offrent des logements de fonction, des voitures ou même des bateaux aux médecins pour qu'ils s'installent. Dans le village de Técou dans le Tarn s'est un peu l'inverse qui s'est passé.

Dans ce village d’un millier d’habitants, tout près de Gaillac, au bord de l’autoroute un médecin voulait s’installer sur une parcelle d’un lotissement en construction. Un terrain situé en contrebas du village. Malgré les efforts de la mairie, quelques habitants ont fait savoir qu’ils ne souhaitaient pas que le généraliste s’installe par crainte des nuisances et d’allers et venues de voitures.

Pas de stigmatisation

Le maire Jean François Baulès a tout essayé : les réunions de concertation, les places de parkings en plus. Mais le médecin a préféré aller voir ailleurs, dans une commune voisine. Mais pour le maire : pas question de stigmatiser les habitants de sa commune. Lui dit simplement que la tâche d’un petit maire est de plus en plus difficile, où que ce soit. Que les élus des petits villages font de plus en plus face à l’individualisme et à la difficulté de faire vivre l’intérêt collectif.

De nouveaux habitants

Pourtant, à Técou, exprime leur colère comme cette habitante, du haut du village tout près de l’école, qui dit "avoir honte" et qui "gronde contre la bétise humaine". "On a besoin d’un médecin dans une commune qui vit. Et ce n’est pas 50 voitures par jours, tout de même" dit-elle.

Et dans le lotissement aussi certains sont déçus. Alors une des habitantes, tente d’explique que les nouveaux venus dans le village n’ont peut-être pas compris l’enjeu d’un médecin dans cette zone rurale. "C'est un tout nouveau lotissement. On vient tous d'horizons différents. C'est un manque de communication et de connaissances. on aurait tous apprécié avoir ce service là en proximité et en ruralité."

Le maire de la commune Tarnaise a tenté de faire changer d'avis les habitants. © Radio France - SM

Manque de médecin

Dans le Tarn, le manque de médecin va s’aggraver jusqu’en 2025. Début mai, L’ARS Occitanie a annoncé l’élargissement des zones et du nombre de communes tarnaises ayant accès à des aides à l’installation pour les médecins généralistes preuve des tensions dans le département. C’est le cas pour les secteurs de Lacaune, Mazamet ou encore Puylaurens, classés en zone d’intervention prioritaire. Graulhet et Carmaux sont désormais ZIP (Zone d’Intervention Prioritaire) et Gaillac ( situé à 7 km de Técou) en ZAC Zone d’actions complémentaire.